Titanic'i yeniden içerik listesine ekleyen Netflix'e büyük tepki var

Tam Boyutta Gör Netflix, James Cameron'ın 1997 yapımı Oscar ödüllü filmi Titanic filmini kataloğuna geri döndürüyor. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in paylaştığı efsane yapım 1 Temmuz 2023'ten itibaren yeniden ABD ve Kanada'daki abonelere sunulacak.

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Ancak pek çok abone bu karardan memnun kalmadı ve Netflix'i düşüncesiz olmakla eleştirdi. Titanic filminin beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltı trajedisinden sadece birkaç gün sonra gösterilecek olması tepkilere neden oldu.

Netflix ayrıca The Deepest Breath adlı bir serbest dalış belgeselinin fragmanını da yayınladı. Her iki yapım da sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Birçok kişi bu içeriklerin zamanlamasına ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

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Netflix "ahlak sınırlarını" aştı

Bir kullanıcı "Netflix bu zamanlamayla ahlak sınırlarını aştı" ifadelerini kullanırken, bir diğer abone "İnsanlar Titanik enkazının bulunduğu yerde trajik bir kazada öldüler ve şimdi bu olayı izleyici çekmek için kullanmak iğrenç bir şey" diye yakındı.

Titanic'in 1 Temmuz'da yayınlanacak olması zamanlama açısından kötü olsa da, Netflix'in bu trajediden faydalanmaya çalışması pek olası değil. Kaynaklar, Titanic'in Netflix'e geliş zamanının bir tesadüf olduğunu, çünkü şirketin lisans anlaşmalarını çok önceden yapmış olduğunu söylüyor.

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