Titanic'i yeniden içerik listesine ekleyen Netflix'e büyük tepki var

Ancak pek çok abone bu karardan memnun kalmadı ve Netflix'i düşüncesiz olmakla eleştirdi. Titanic filminin beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltı trajedisinden sadece birkaç gün sonra gösterilecek olması tepkilere neden oldu.
Netflix ayrıca The Deepest Breath adlı bir serbest dalış belgeselinin fragmanını da yayınladı. Her iki yapım da sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Birçok kişi bu içeriklerin zamanlamasına ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getirdi.
Netflix "ahlak sınırlarını" aştı
Bir kullanıcı "Netflix bu zamanlamayla ahlak sınırlarını aştı" ifadelerini kullanırken, bir diğer abone "İnsanlar Titanik enkazının bulunduğu yerde trajik bir kazada öldüler ve şimdi bu olayı izleyici çekmek için kullanmak iğrenç bir şey" diye yakındı.
Titanic'in 1 Temmuz'da yayınlanacak olması zamanlama açısından kötü olsa da, Netflix'in bu trajediden faydalanmaya çalışması pek olası değil. Kaynaklar, Titanic'in Netflix'e geliş zamanının bir tesadüf olduğunu, çünkü şirketin lisans anlaşmalarını çok önceden yapmış olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D