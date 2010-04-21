RIM, Blackberry App World'ün gelir dağılmında değişiklik yaptı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinin başında gelen Kanada merkezli RIM, uygulama mağazası Blackberry App World'in gelir dağılımında değişikliğe gitti. Geçen sene açıldığında uygulama sayısının daha hızlı artması için geliştiricilere gelirin %80'ini veren firma, bu payı AppStore'da olduğu %70'e düşürdü. Firma ayrıca ödeme seçenekleri arasına operatör üzerinden ve direk kredi kartıyla olmak üzere iki yeni seçenek ekledi.

Akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olmasına rağmen RIM, uygulama alanında gerek AppStore gerekse de Android Market'in gerisinde yer alıyor. RIM mağazası Blackberry App World'de yaklaşık 7000 uygulama bulunurken, bu sayı Android Market'te 38,000, AppStore'da ise 185,000'den fazla.

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