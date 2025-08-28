Tesla, yarın yeni Model Y Performance modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, 29 Ağustos Cuma günü merak uyandıran bir ürün duyurusu gerçekleştireceğini açıkladı. Tesla, X’teki sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide sadece “spoiler alert” ifadesini ve aracın yakın plan bir görüntüsünü paylaşarak ipucu verdi. Görüntüde aracın arka rüzgarlık net biçimde öne çıkıyor, bu da çift motorlu Model Y Performance ihtimalini güçlendiriyor.

Yeni Model Y Performance geliyor

Ocak ayında Model Y’nin yenilenmiş tasarımıyla satışa sunulmasının ardından Tesla, yüksek performanslı Model Y versiyonunu piyasadan çekmişti. Yeni tasarımın performans odaklı versiyonunun çok yakında gelmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Tesla, 2024’te Model 3’ün yenilenmiş versiyonunu piyasaya sunduğunda performans modelinin lansmanını dört ay sonra yapmıştı.

Tesla’nın Avrupa ve Orta Doğu hesabından yapılan paylaşım, uzun süredir beklenen Model Y Performance versiyonunun müjdesi olarak yorumlanıyor. Bu arada araç, bir süre önce Almanya’daki ünlü Nurburgring pistinde test edilirken de görüntülenmişti.

Model Y Performance, aile kullanımı için geniş iç mekanını korurken, yüksek hız ve keskin yol tutuş özellikleriyle dikkat çekecek. Görünüşe göre araç, aerodinamik yapısı, yol tutuşu ve genel performansı artıracak şekilde bazı dış değişikliklere de uğradı.

Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek 14 sa. önce eklendi

Test aracında dikkat çeken yenilikler arasında yeni 21 inç jantlar, tamamen siyah tavan döşemesi, güncellenmiş fren sistemi, yeni koltuklar, karbon fiber rüzgarlık, daha agresif öne ve arka tampon ve uyarlanabilir amortisörlü süspansiyon sistemi yer alıyor. Aracın ayrıca 510 beygir gücü ile 0–100 km/s hızlanmasını 3,3–3,4 saniyede tamamlaması, 450–466 kilometre EPA menzil sunması ve 82–84 kWh kapasiteli LG 5M batarya ile gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, yarın yeni Model Y Performance modelini tanıtacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: