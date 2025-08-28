Giriş
    Tesla, yarın yeni Model Y Performance modelini tanıtmaya hazırlanıyor

    Tesla, 29 Ağustos Cuma günü yeni Model Y Performance versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Güncellenmiş tasarım, karbon fiber rüzgarlık ve performans odaklı özelliklerle dikkat çekiyor.

    Tesla, yarın yeni Model Y Performance modelini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, 29 Ağustos Cuma günü merak uyandıran bir ürün duyurusu gerçekleştireceğini açıkladı. Tesla, X’teki sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide sadece “spoiler alert” ifadesini ve aracın yakın plan bir görüntüsünü paylaşarak ipucu verdi. Görüntüde aracın arka rüzgarlık net biçimde öne çıkıyor, bu da çift motorlu Model Y Performance ihtimalini güçlendiriyor.

    Yeni Model Y Performance geliyor

    Ocak ayında Model Y’nin yenilenmiş tasarımıyla satışa sunulmasının ardından Tesla, yüksek performanslı Model Y versiyonunu piyasadan çekmişti. Yeni tasarımın performans odaklı versiyonunun çok yakında gelmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Tesla, 2024’te Model 3’ün yenilenmiş versiyonunu piyasaya sunduğunda performans modelinin lansmanını dört ay sonra yapmıştı.

    Tesla’nın Avrupa ve Orta Doğu hesabından yapılan paylaşım, uzun süredir beklenen Model Y Performance versiyonunun müjdesi olarak yorumlanıyor. Bu arada araç, bir süre önce Almanya’daki ünlü Nurburgring pistinde test edilirken de görüntülenmişti.

    Model Y Performance, aile kullanımı için geniş iç mekanını korurken, yüksek hız ve keskin yol tutuş özellikleriyle dikkat çekecek. Görünüşe göre araç, aerodinamik yapısı, yol tutuşu ve genel performansı artıracak şekilde bazı dış değişikliklere de uğradı.

    Test aracında dikkat çeken yenilikler arasında yeni 21 inç jantlar, tamamen siyah tavan döşemesi, güncellenmiş fren sistemi, yeni koltuklar, karbon fiber rüzgarlık, daha agresif öne ve arka tampon ve uyarlanabilir amortisörlü süspansiyon sistemi yer alıyor. Aracın ayrıca 510 beygir gücü ile 0–100 km/s hızlanmasını 3,3–3,4 saniyede tamamlaması, 450–466 kilometre EPA menzil sunması ve 82–84 kWh kapasiteli LG 5M batarya ile gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/08/27/tesla-teases-new-product-release-on-friday/ https://www.teslarati.com/tesla-appears-teased-long-awaited-model-y-friday-launch/
