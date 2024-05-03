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    Riot Games'ten Vanguard açıklaması: İzinsiz ekran görüntüsü alıyor mu?

    Riot Games'in League of Legends'e eklediği Vanguard hile engelleme sisteminin izinsiz ekran görüntüsü aldığı iddiaları ortaya çıktı. Riot Games, bu iddialar hakkında açıklama yayınladı.
    Riot Games'ten Vanguard açıklaması: Ekran görüntüsü alıyor mu? Tam Boyutta Gör
    Riot Games, geçen ay League of Legends oyununa Vanguard ismindeki hile engelleme sistemini ekledi. Twitter’da ortaya atılan bir iddiada bir kullanıcı Vanguard’ın veri gizliliğini ihlal ettiğine yönelik bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım büyük ses getirmişti. Vanguard’ın kodlarını inceleyen Twitter kullanıcısı, Vanguard’ın izinsiz olarak tüm pencerelerin ekran görüntüsünü kaydettiğini ve bu durumun kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiğine iddia etmişti. Riot Games, bu iddialar hakkında açıklama yaptı.

    Riot Games: Yalnızca oyunun ekran görüntüsü alınıyor

    Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre Vanguard yalnızca oyunun ekran görüntüsünü kaydediyor. Bilgisayarınızdaki diğer pencerelerin kaydını almıyor. Ayrıca League of Legends’a Vanguard’ın eklenmesiyle birlikte bazı kullanıcılar donanım sorunları yaşadığını söylemişti. Bu konuya da değinen Riot Games, Vanguard’ın herhangi bir donanım arızasına yol açmadığını duyurdu.

    Riot Games, Vanguard'ın oyun istemcisinin (tam ekran) ve oyun istemcinin kapladığı bölgenin (pencereli/sınırsız) bir resmini aldığını ancak bilgisayarınızın tamamının veya birden fazla monitörün ekran görüntüsünü almadığını açıkladı. Riot Games, Vanguard'ın herhangi bir donanım arızasına yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı. TPM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarını değiştirmediğini bildirdi.
     
    BIOS ayarlarının karmaşık olabileceğini ve bazı durumlarda sorunlara yol açabileceğini belirten Riot Games, bu gibi durumlarda Oyuncu Desteği ile iletişime geçilmesini önerdi. Riot Games, Vanguard'ın bölgesel gizlilik yasalarına uyduğunu ve Bilgi Güvenliği ve Uyumluluk ekipleriyle doğrudan çalışarak Vanguard'ın güvenli olduğunun altını çizdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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