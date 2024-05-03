Riot Games'ten Vanguard açıklaması: İzinsiz ekran görüntüsü alıyor mu?

Tam Boyutta Gör Riot Games, geçen ay League of Legends oyununa Vanguard ismindeki hile engelleme sistemini ekledi. Twitter’da ortaya atılan bir iddiada bir kullanıcı Vanguard’ın veri gizliliğini ihlal ettiğine yönelik bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım büyük ses getirmişti. Vanguard’ın kodlarını inceleyen Twitter kullanıcısı, Vanguard’ın izinsiz olarak tüm pencerelerin ekran görüntüsünü kaydettiğini ve bu durumun kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiğine iddia etmişti. Riot Games, bu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Riot Games: Yalnızca oyunun ekran görüntüsü alınıyor

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre Vanguard yalnızca oyunun ekran görüntüsünü kaydediyor. Bilgisayarınızdaki diğer pencerelerin kaydını almıyor. Ayrıca League of Legends’a Vanguard’ın eklenmesiyle birlikte bazı kullanıcılar donanım sorunları yaşadığını söylemişti. Bu konuya da değinen Riot Games, Vanguard’ın herhangi bir donanım arızasına yol açmadığını duyurdu.

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Riot Games, Vanguard'ın oyun istemcisinin (tam ekran) ve oyun istemcinin kapladığı bölgenin (pencereli/sınırsız) bir resmini aldığını ancak bilgisayarınızın tamamının veya birden fazla monitörün ekran görüntüsünü almadığını açıkladı. Riot Games, Vanguard'ın herhangi bir donanım arızasına yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı. TPM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarını değiştirmediğini bildirdi.



BIOS ayarlarının karmaşık olabileceğini ve bazı durumlarda sorunlara yol açabileceğini belirten Riot Games, bu gibi durumlarda Oyuncu Desteği ile iletişime geçilmesini önerdi. Riot Games, Vanguard'ın bölgesel gizlilik yasalarına uyduğunu ve Bilgi Güvenliği ve Uyumluluk ekipleriyle doğrudan çalışarak Vanguard'ın güvenli olduğunun altını çizdi.

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Riot Games'ten Vanguard açıklaması: Ekran görüntüsü alıyor mu?