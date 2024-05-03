Riot Games'ten Vanguard açıklaması: İzinsiz ekran görüntüsü alıyor mu?

Riot Games: Yalnızca oyunun ekran görüntüsü alınıyor
Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre Vanguard yalnızca oyunun ekran görüntüsünü kaydediyor. Bilgisayarınızdaki diğer pencerelerin kaydını almıyor. Ayrıca League of Legends’a Vanguard’ın eklenmesiyle birlikte bazı kullanıcılar donanım sorunları yaşadığını söylemişti. Bu konuya da değinen Riot Games, Vanguard’ın herhangi bir donanım arızasına yol açmadığını duyurdu.
Riot Games, Vanguard'ın oyun istemcisinin (tam ekran) ve oyun istemcinin kapladığı bölgenin (pencereli/sınırsız) bir resmini aldığını ancak bilgisayarınızın tamamının veya birden fazla monitörün ekran görüntüsünü almadığını açıkladı. Riot Games, Vanguard'ın herhangi bir donanım arızasına yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı. TPM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarını değiştirmediğini bildirdi.
BIOS ayarlarının karmaşık olabileceğini ve bazı durumlarda sorunlara yol açabileceğini belirten Riot Games, bu gibi durumlarda Oyuncu Desteği ile iletişime geçilmesini önerdi. Riot Games, Vanguard'ın bölgesel gizlilik yasalarına uyduğunu ve Bilgi Güvenliği ve Uyumluluk ekipleriyle doğrudan çalışarak Vanguard'ın güvenli olduğunun altını çizdi.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.