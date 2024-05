League of Legends oyuncuları Vanguard yazılımından rahatsız

Tam Boyutta Gör En önemli çevrim içi oyunlardan olan League of Legends yapımının, hilelerin önüne geçmek amacıyla entegre ettiği Vanguard yazılımı Windows kullanıcılarında rahatsızlık uyandırıyor. Riot Games ise her şeyin yolunda olduğu konusunda ısrarcı.

League of Legends oyununda Vanguard dönemi

Vanguard hile önleme sistemi 2020 yılında Valorant oyuncularına sistem seviyesinde kontrol için sunulmuştu. Sadece oyuncuyu değil PC sistemini de yasaklama imkânı veriyordu. Riot Games sadece oyun esnasında yazılımın çalıştığını söylese de pek çok oyuncu sürekli çalışarak sistem kaynaklarını tükettiğinden şikâyetçiydi.

Mobil klavyelere dikkat! 6 gün önce eklendi

Sistemin League of Legends oyununa gelişi de beklendiği gibi olmadı. League of Legends 14.9 güncellemesinde sunulan Vanguard daha ilk günden performans ve uyumluluk sorunları çıkarmaya başladı ancak firma sadece on binde üç oranında oyuncunun bunlardan etkilendiğini belirtiyor.

Yine Windows 11 işletim sisteminde TPM 2.0 zorunluluğunun olması diğer bir eleştiri konusu. Riot Games yüzde 1 oranından daha az oyuncunun bundan şikâyetçi olduğunu ve büyütülecek bir konu olmadığını ifade ediyor.

Vanguard sistemi Elysium, Oasys ve Zeitgeist gibi hile yazılımlarının çalışmasını engellemiş durumda. Geliştiriciler bir süredir büyük sıkıntı yaşıyor. Diğer taraftan Linux üzerinde Wine ile oynayanlar için bu gereksinimler geçerli değil. Yine macOS tarafında da şimdilik Vanguard gerektirecek ciddi bir hile seviyesi rapor edilmedi.

