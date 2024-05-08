League of Legends oyuncuları Vanguard yazılımından rahatsız

League of Legends oyununda Vanguard dönemi
Vanguard hile önleme sistemi 2020 yılında Valorant oyuncularına sistem seviyesinde kontrol için sunulmuştu. Sadece oyuncuyu değil PC sistemini de yasaklama imkânı veriyordu. Riot Games sadece oyun esnasında yazılımın çalıştığını söylese de pek çok oyuncu sürekli çalışarak sistem kaynaklarını tükettiğinden şikâyetçiydi.
Sistemin League of Legends oyununa gelişi de beklendiği gibi olmadı. League of Legends 14.9 güncellemesinde sunulan Vanguard daha ilk günden performans ve uyumluluk sorunları çıkarmaya başladı ancak firma sadece on binde üç oranında oyuncunun bunlardan etkilendiğini belirtiyor.
Yine Windows 11 işletim sisteminde TPM 2.0 zorunluluğunun olması diğer bir eleştiri konusu. Riot Games yüzde 1 oranından daha az oyuncunun bundan şikâyetçi olduğunu ve büyütülecek bir konu olmadığını ifade ediyor.
Vanguard sistemi Elysium, Oasys ve Zeitgeist gibi hile yazılımlarının çalışmasını engellemiş durumda. Geliştiriciler bir süredir büyük sıkıntı yaşıyor. Diğer taraftan Linux üzerinde Wine ile oynayanlar için bu gereksinimler geçerli değil. Yine macOS tarafında da şimdilik Vanguard gerektirecek ciddi bir hile seviyesi rapor edilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.