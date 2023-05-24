Ripple’dan Bitstamp hamlesi

Tam Boyutta Gör Kripto saklama şirketi Metaco’yu bünyesine katan Ripple’ın, Bitstamp hisselerini aldığı belirtildi. Ripple’ın yatırım şirketi Pantera Capital’e sahip olan hisseleri aldığı kaydedildi.

Ripple’ın Bitstamp hamlesi, kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital’in son 3 aylık raporunda ortaya çıktı. Rapora göre Galaxy Digital, Pantera’ya Bitstamp hisselerini yılın ilk çeyreğinde Ripple’a satmasını tavsiye etti.

[bkzdh=

Ayrıca Ripple’ın Likidite Merkezi (LH) ya da Talebe Bağlı Likidite (ODL) planları doğrultusunda adım atmış olabileceği belirtildi. Bitstamp, Ocak ayında EUR desteği ile XRP Ledger’daki hizmetlerini genişletmişti.

WrathofKahneman isimli bir Twitter hesabının paylaştığı bilgilere göre, Ripple‘ın Bitstamp hamlesi bir satın alma olarak nitelendirilmiyor. Satışın kesin nedeni de belirsizliğini koruyor. Pantera, 2013 yılında Bitstamp borsasına 10 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Şirket, müşterilerin fonlarını platformda tutmalarına izin vermeyi planladığını açıklamıştı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, genişleme planı çerçevesinde 1 milyar dolara kadar rezervi olduğunu açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.