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    Anlık Bildirim

    Ripple’dan Bitstamp hamlesi

    Kripto para şirketi Ripple, Metaco‘nun ardından Bitstamp hisselerini satın aldı. Şirketin son hamlesi, büyüme ve genişleme adımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi.
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    Ripple, Bitstamp hisselerini satın aldı Tam Boyutta Gör
    Kripto saklama şirketi Metaco’yu bünyesine katan Ripple’ın, Bitstamp hisselerini aldığı belirtildi. Ripple’ın yatırım şirketi Pantera Capital’e sahip olan hisseleri aldığı kaydedildi.

    Ripple’ın Bitstamp hamlesi, kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital’in son 3 aylık raporunda ortaya çıktı. Rapora göre Galaxy Digital, Pantera’ya Bitstamp hisselerini yılın ilk çeyreğinde Ripple’a satmasını tavsiye etti.

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    Ayrıca Ripple’ın Likidite Merkezi (LH) ya da Talebe Bağlı Likidite (ODL) planları doğrultusunda adım atmış olabileceği belirtildi. Bitstamp, Ocak ayında EUR desteği ile XRP Ledger’daki hizmetlerini genişletmişti.

    WrathofKahneman isimli bir Twitter hesabının paylaştığı bilgilere göre, Ripple‘ın Bitstamp hamlesi bir satın alma olarak nitelendirilmiyor. Satışın kesin nedeni de belirsizliğini koruyor. Pantera, 2013 yılında Bitstamp borsasına 10 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.  

    Şirket, müşterilerin fonlarını platformda tutmalarına izin vermeyi planladığını açıklamıştı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, genişleme planı çerçevesinde 1 milyar dolara kadar rezervi olduğunu açıklamıştı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 5 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 5 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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