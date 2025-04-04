Çin, ilk yerli tasarım RISC-V sunucu işlemcisini tanıttı

Yapay zekada kullanılacak
RiVAI Technologies’in gözden kaçmayan bir detayı daha var. Firma, RISC-V’nin öncüsü ve 2017 Turing Ödülü sahibi Profesör David Patterson’ın öğrencisi olan Zhangxi Tan tarafından kuruldu. Profesör Patterson, hala şirketin teknik danışmanı olarak görev alıyor ve Çin’de RISC-V’nin yaygınlaşmasını teşvik ediyor.
Şirket ayrıca, Lenovo ve SenseTime dahil olmak üzere 50’den fazla firma ile ortaklık kurarak, RISC-V işlemcisinin benimsenmesini ve ekosistem gelişimini destekliyor. Bu sayede firma, Lingyu CPU’yu farklı platformlara taşımayı hedefliyor.
Çin için çıkış yolu
Telif hakkı sahibi batılı şirketlerin kontrolündeki özel mimarilerin aksine, RISC-V açık kaynaklı bir komut seti sunuyor. Bu sayede Çinli firmalar, dışa bağımlılık olmadan kendi işlemcilerini tasarlayabiliyor ve üretebiliyor. Çin hükümeti de araştırma kurumlarını, çip üreticilerini ve şirketleri RISC-V teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik ediyor. Alibaba ve Tencent gibi büyük yerli teknoloji firmaları, RISC-V tabanlı çözümler geliştirmeye başlamışken, devlet destekli araştırma kurumları da bu mimari için yazılım optimizasyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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