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    Çin, ilk yerli tasarım RISC-V sunucu işlemcisini tanıttı

    Çinli RiVAI Technologies, Çin'in ilk yerli tasarım yüksek performanslı RISC-V sunucu işlemcisi olan Lingyu CPU'yu tanıttı. RISC-V, ülkenin çip bağımsızlığında önemli bir alan.
    Çin, ilk yerli tasarım RISC-V sunucu işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji firması RiVAI Technologies, Çin'in yerli olarak tasarlanmış ilk yüksek performanslı RISC-V sunucu işlemcisi Lingyu’yu tanıttı. Shenzhen’de düzenlenen etkinlikte duyurusu yapılan Lingyu CPU, Çin’in yarı iletken teknolojisi alanında daha fazla bağımsızlık kazanma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

    Yapay zekada kullanılacak

    Çin, ilk yerli tasarım RISC-V sunucu işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lingyu CPU, tek çekirdekli çift mimari yaklaşımını benimsiyor. Bu tasarımda, 32 genel amaçlı işlem biriminin (CPU) yanı sıra, sekiz adet özel akıllı işlem birimi (LPU) de bulunuyor. Bu yapı, açık kaynaklı büyük dil modelleri için çıkarım yapma gibi görevleri verimli bir şekilde yönetebiliyor. Tasarım, işlem gücü ile enerji verimliliğini dengelemeyi hedefleyerek, toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmeyi amaçlıyor.

    RiVAI Technologies’in gözden kaçmayan bir detayı daha var. Firma, RISC-V’nin öncüsü ve 2017 Turing Ödülü sahibi Profesör David Patterson’ın öğrencisi olan Zhangxi Tan tarafından kuruldu. Profesör Patterson, hala şirketin teknik danışmanı olarak görev alıyor ve Çin’de RISC-V’nin yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

    Şirket ayrıca, Lenovo ve SenseTime dahil olmak üzere 50’den fazla firma ile ortaklık kurarak, RISC-V işlemcisinin benimsenmesini ve ekosistem gelişimini destekliyor. Bu sayede firma, Lingyu CPU’yu farklı platformlara taşımayı hedefliyor.

    Çin için çıkış yolu

    Telif hakkı sahibi batılı şirketlerin kontrolündeki özel mimarilerin aksine, RISC-V açık kaynaklı bir komut seti sunuyor. Bu sayede Çinli firmalar, dışa bağımlılık olmadan kendi işlemcilerini tasarlayabiliyor ve üretebiliyor. Çin hükümeti de araştırma kurumlarını, çip üreticilerini ve şirketleri RISC-V teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik ediyor. Alibaba ve Tencent gibi büyük yerli teknoloji firmaları, RISC-V tabanlı çözümler geliştirmeye başlamışken, devlet destekli araştırma kurumları da bu mimari için yazılım optimizasyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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