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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rivian, elektrikli araçlarının "tank dönüşü" özelliğini video ile gösterdi

    Elektrikli SUV ve pickup modelleriyle pazara sağlam bir giriş yapmayı hedefleyen Rivian, araçlarına ekleyeceği tank dönüşü özelliğiyle müşterilerine farklı bir offroad deneyimi yaşatmak istiyor.
    3 sa.
    1,7b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rivian’ın elektrikli pickup modeli R1T ve elektrikli SUV modeli R1S’ye ekleyeceği “tank dönüşü” özelliğiyle alakalı geçtiğimiz aylarda resmi olmayan bir video ortaya çıkmıştı. Söz konusu video, Rivian’ın telif hakkı şikayetiyle kısa sürede kaldırılmıştı.

    Rivian R1T bu kez, tank dönüşü özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren resmi bir video ile karşımızda. Tank dönüşü özelliği, Rivian’ın elektrikli macera aracı olarak nitelendirdiği pickup ve SUV modellerin dört tekerlekten çekişli versiyonlarında kullanılacak. Tekerleklerdeki bağımsız elektrik motorları, araçların kendi ekseni etrafında dönmesine imkan verecek.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!"

    Tıpkı paletli araçlarda olduğu gibi, bir taraftaki tekerlekler ileri doğru dönerken, diğer taraftakiler geriye doğru dönecek. Bu sayede Rivian R1T ve R1S, olduğu yerde 360 derece dönebiliyor olacak. Tabii ki bu özelliğin asfalt gibi tutunmanın kuvvetli olduğu yüzeylerde yapılabilmesi çok mümkün değil. Bu yüzden Rivian R1T toprak ve yumuşak zeminli alanlarda ‘tank dönüşü’ özelliğini kullanabilecek. Gördüğünüz gibi videoda da çamurlu bir zemin seçilmiş.

    Rivian modellerinin birbirini şarj etmesine imkan veren “araçtan araca şarj” gibi ilginç özellikler üzerinde de çalışan şirket, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Daha önce Ford ve Amazon’dan 1 milyar dolar yatırım alan Rivian, son yatırım turunda T. Rowe Price isimli şirketten de 1.3 milyar dolar yatırım almayı başardı. İlerleyen yıllarda Tesla Cybertruck ve Rivian R1T arasında ciddi bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor.



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    vs-fb 55 dk.
    Kim yenilik yapar, farklılık üretirse kazanır.
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    Night_Blade 1 sa.
    Türkiye de asker uğurlama ve düğün için kutlamalarda nasıl kullanacağını görür gibiyim. Artık yollar kapanır meşaleler ateşe verilir, araç çevirip dururlar
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    porsche911gt2 1 sa. Night_Blade
    asfaltta çalışmayacaktı sadece toprakta çalışacaktı bu sistem diye hatırlıyorum
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 sa.
    Sd.Kfz.251

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    Galatas4ray 2 sa.
    Çamura saplandığın böyle çalışıyorsa güzel
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