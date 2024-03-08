Rivian, Tesla Model Y'ye rakip yeni elektrikli SUV'sini tanıttı: Karşınızda Rivian R2

Rivian'ın kendine has dikey far tasarımına sahip olan otomobilin ilginç özelliklerinden biri açılır arka cama sahip olması. Bu sayede daha büyük eşyalar taşınabiliyor. İç mekanda da R1S'ten esintiler sunan otomobil, daha uygun fiyatlı olması sebebiyle lüks görünümden bir miktar uzaklaşmış. İki torpido gözü bulunan otomobilde, hoparlörler kapıdan çıkarıldığı için büyüyen kapı cepleriyle bol miktarda depolama alanı bulunuyor.
Üç motorlu versiyonu bulunacak
Rivian R2'de tek motorlu (RWD), çift motorlu (AWD) ve üç motorlu (AWD) seçenekler sunuluyor. Tüm modeller 483 km'den fazla menzile sahip. Üç motorlu versiyonun 0-100km/h hızlanma değerinin 3 saniyenin altında olduğu belirtiliyor.
Rivian R2, otonom sürüş yetenekleriyle de iddialı. 11 kamera ve 5 radar sensörüyle donatılan otomobil, otoyolda direksiyona dokunmadan ve yola dikkat etmeden aracı kullanmayı mümkün kılan 3. seviye otonom sürüş özelliğini destekleyecek. Ancak bu özelliğin aracın çıkışında yer alıp almayacağı henüz belli değil.
Rivian R2'nin, 45 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı duyuruldu. Tesla Model Y'nin rakibi olan otomobil, rakibinden 2 bin dolar yüksek başlangıç fiyatına sahip. Ancak araç, hemen yollarda olmayacak. Rivian'ın açıklamasına göre aracın 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkması hedefleniyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.