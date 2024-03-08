Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rivian, Tesla Model Y'ye rakip yeni elektrikli SUV'sini tanıttı: Karşınızda Rivian R2

    Rivian, daha uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobili Rivian R2'yi tanıttı. Tasarım olarak büyük kardeşi R1S'e çok benzeyen SUV tipindeki otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Rivian R2 tanıtıldı: Tesla Model Y'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Rivian, daha uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobili Rivian R2'yi tanıttı. Tasarım olarak büyük kardeşi R1S'e çok benzeyen SUV tipindeki otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Rivian'ın kendine has dikey far tasarımına sahip olan otomobilin ilginç özelliklerinden biri açılır arka cama sahip olması. Bu sayede daha büyük eşyalar taşınabiliyor. İç mekanda da R1S'ten esintiler sunan otomobil, daha uygun fiyatlı olması sebebiyle lüks görünümden bir miktar uzaklaşmış. İki torpido gözü bulunan otomobilde, hoparlörler kapıdan çıkarıldığı için büyüyen kapı cepleriyle bol miktarda depolama alanı bulunuyor.

    Rivian R2 tanıtıldı: Tesla Model Y'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör

    Üç motorlu versiyonu bulunacak

    Rivian R2'de tek motorlu (RWD), çift motorlu (AWD) ve üç motorlu (AWD) seçenekler sunuluyor. Tüm modeller 483 km'den fazla menzile sahip. Üç motorlu versiyonun 0-100km/h hızlanma değerinin 3 saniyenin altında olduğu belirtiliyor.

    Rivian R2, otonom sürüş yetenekleriyle de iddialı. 11 kamera ve 5 radar sensörüyle donatılan otomobil, otoyolda direksiyona dokunmadan ve yola dikkat etmeden aracı kullanmayı mümkün kılan 3. seviye otonom sürüş özelliğini destekleyecek. Ancak bu özelliğin aracın çıkışında yer alıp almayacağı henüz belli değil.

    Rivian R2 tanıtıldı: Tesla Model Y'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Rivian R2'nin batarya paketinde 4695 formatında pil hücreleri bulunuyor. Bu piller, Tesla'nın 4680 formatındaki pillerinden 15 mm daha uzun. Tesla'nın NACS şarj konnektörüyle gelecek olan araç, %10'dan %80'e 30 dakikada şarj olabilecek.

    Rivian R2'nin, 45 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı duyuruldu. Tesla Model Y'nin rakibi olan otomobil, rakibinden 2 bin dolar yüksek başlangıç fiyatına sahip. Ancak araç, hemen yollarda olmayacak. Rivian'ın açıklamasına göre aracın 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkması hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izopropil asetilen srgb nedir online çan eğrisi hesaplama statik buzdolabı ne demek opel astra esp ve motor arıza lambası yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız