Rivian, Tesla Model Y'ye rakip yeni elektrikli SUV'sini tanıttı: Karşınızda Rivian R2

Tam Boyutta Gör Rivian, daha uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobili Rivian R2'yi tanıttı. Tasarım olarak büyük kardeşi R1S'e çok benzeyen SUV tipindeki otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Rivian'ın kendine has dikey far tasarımına sahip olan otomobilin ilginç özelliklerinden biri açılır arka cama sahip olması. Bu sayede daha büyük eşyalar taşınabiliyor. İç mekanda da R1S'ten esintiler sunan otomobil, daha uygun fiyatlı olması sebebiyle lüks görünümden bir miktar uzaklaşmış. İki torpido gözü bulunan otomobilde, hoparlörler kapıdan çıkarıldığı için büyüyen kapı cepleriyle bol miktarda depolama alanı bulunuyor.

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Üç motorlu versiyonu bulunacak

Rivian R2'de tek motorlu (RWD), çift motorlu (AWD) ve üç motorlu (AWD) seçenekler sunuluyor. Tüm modeller 483 km'den fazla menzile sahip. Üç motorlu versiyonun 0-100km/h hızlanma değerinin 3 saniyenin altında olduğu belirtiliyor.

Rivian R2, otonom sürüş yetenekleriyle de iddialı. 11 kamera ve 5 radar sensörüyle donatılan otomobil, otoyolda direksiyona dokunmadan ve yola dikkat etmeden aracı kullanmayı mümkün kılan 3. seviye otonom sürüş özelliğini destekleyecek. Ancak bu özelliğin aracın çıkışında yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Rivian R2'nin batarya paketinde 4695 formatında pil hücreleri bulunuyor. Bu piller, Tesla'nın 4680 formatındaki pillerinden 15 mm daha uzun. Tesla'nın NACS şarj konnektörüyle gelecek olan araç, %10'dan %80'e 30 dakikada şarj olabilecek.

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Rivian R2'nin, 45 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı duyuruldu. Tesla Model Y'nin rakibi olan otomobil, rakibinden 2 bin dolar yüksek başlangıç fiyatına sahip. Ancak araç, hemen yollarda olmayacak. Rivian'ın açıklamasına göre aracın 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkması hedefleniyor.

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Rivian R2 tanıtıldı: Tesla Model Y'ye rakip olacak