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    AB'de elektrikli otomobil satışları dizeli geçti

    Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyon olurken, elektrikli otomobil satışları 1.5 milyona ulaşarak pazar payı %14,6'ya yükseldi ve %13,6 paya sahip dizeli geçti.
    AB'de elektrikli otomobil satışları dizeli geçti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyon olurken, elektrikli otomobil satışları 1.5 milyona ulaşarak pazar payı %14,6'ya yükseldi.

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl %13,9'luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı. Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi.

    AB'de benzinli otomobiller 2023 yılında %35,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 36,4'lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş yaşadı. 2023 yılında dizel otomobil satışları ise 1,4 milyon adet gerçekleşti ve pazar payı 2022'deki %16,4'ten %13,6'ya geriledi. AB'de hibrit otomobil satışları ise 2022'ye kıyasla %29,5 artışla 2,7 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu.

    Elektrikli otomobiller üçüncü sıraya yükseldi

    Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023'te üçüncü en popüler seçenek haline geldi. Elektrikli otomobil satışları 2022'ye kıyasla %37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin payı %14,6'ya ulaşarak %13,6'a gerileyen dizeli geride bıraktı.

    AB'de 2024 yılında otomobil satışlarının %2,5 artışla, 10,7 milyon adede ulaşacağı ön görülüyor. Toplam satışların yaklaşık %20'sinin, yani 2 milyondan fazlasının elektrikli olması bekleniyor.

    En çok satılan markalar

    AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 3.32 milyon adetle ilk sırayı aldı. Şirketin piyasadaki toplam payı %25,9'u buldu. Onu 2,13 milyon ile Stellantis Grubu izledi. Bu grubun pazar payı %18,2 seviyesinde kaydedildi. Renault Grubu ise 1,24 milyon otomobil satışıyla %9,7 paya ulaştı.

    Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1,36 milyon satış rakamıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 828 bin satışla ikinci, Audi 733 bin satışla üçüncü oldu. Ardından 729 bin ile BMW ve 682 bin ile Mercedes sıralandı. Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 366 bin adet gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault markaları en önemli markalar olarak öne çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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