AB'de elektrikli otomobil satışları dizeli geçti

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyon olurken, elektrikli otomobil satışları 1.5 milyona ulaşarak pazar payı %14,6'ya yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl %13,9'luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı. Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi.

AB'de benzinli otomobiller 2023 yılında %35,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 36,4'lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş yaşadı. 2023 yılında dizel otomobil satışları ise 1,4 milyon adet gerçekleşti ve pazar payı 2022'deki %16,4'ten %13,6'ya geriledi. AB'de hibrit otomobil satışları ise 2022'ye kıyasla %29,5 artışla 2,7 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu.

Elektrikli otomobiller üçüncü sıraya yükseldi

Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023'te üçüncü en popüler seçenek haline geldi. Elektrikli otomobil satışları 2022'ye kıyasla %37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin payı %14,6'ya ulaşarak %13,6'a gerileyen dizeli geride bıraktı.

AB'de 2024 yılında otomobil satışlarının %2,5 artışla, 10,7 milyon adede ulaşacağı ön görülüyor. Toplam satışların yaklaşık %20'sinin, yani 2 milyondan fazlasının elektrikli olması bekleniyor.

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En çok satılan markalar

AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 3.32 milyon adetle ilk sırayı aldı. Şirketin piyasadaki toplam payı %25,9'u buldu. Onu 2,13 milyon ile Stellantis Grubu izledi. Bu grubun pazar payı %18,2 seviyesinde kaydedildi. Renault Grubu ise 1,24 milyon otomobil satışıyla %9,7 paya ulaştı.

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1,36 milyon satış rakamıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 828 bin satışla ikinci, Audi 733 bin satışla üçüncü oldu. Ardından 729 bin ile BMW ve 682 bin ile Mercedes sıralandı. Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 366 bin adet gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault markaları en önemli markalar olarak öne çıktı.

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AB'de elektrikli otomobil satışları dizeli geçti