Yerli denizcilik şirketi RMK Marine, rüzgar enerjili ilk Ro-Ro gemisini üretecek

Neoliner, dünyadaki ilk örneklerden biri olacak
2025 yılında teslimi planlanan proje kapsamında Neoliner, yüksek seviyeli entegrasyon ve otomasyon içeren yelken ve navigasyon donanımı kontrol sistemine sahip olacak. Buna ek olarak 136 metre boyundaki ticari RoRo gemisine, rüzgâr ve deniz koşullarını göre optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler eşlik edecek.
Toplamda 3000 m2’lik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile dikkat çeken Neoliner'ın 6300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Böylece yeni gemi, 312 adet araba, 265 adet 20'lik konteyner veya 126 adet 40'lık konteynere eş değer yük taşıyabilecek.
RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu ''Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) karbon emisyonlarını düşürme ve karbon sıfır olma hedefleriyle uyumlu bir şekilde müşterilerimize yenilikçi ve çevreyle azami uyumlu çözümler sunuyor, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kendi sektörümüzde de uygulama alanı bulmasını çok kıymetli buluyoruz" sözlerini dile getirdi.
Neoline Armateurs adına konuşan CEO Jean Zanuttini ise, başlangıçta birçok açıdan imkânsıza yakın görünen bu projeyi birlikte başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan iklim değişikliğinin her gün farklı alanlarda karşımıza çıktığı bir ortamda, rüzgâr gücünün ticari gemiler için kullanılmaya başlanması, giderek karmaşıklaşan enerji sorununa fayda odaklı bir çözüm sunuyor." açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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