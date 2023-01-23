Yerli denizcilik şirketi RMK Marine, rüzgar enerjili ilk Ro-Ro gemisini üretecek

Tam Boyutta Gör Türk gemi sanayisinin öncü isimlerinden RMK Marine, yeşil enerjiye odaklanan yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Günümüzde 150 metrenin üstünde çok sayıda ticari gemi inşa eden firma, şimdi de yüzde 90 oranında rüzgâr enerjisinden güç alacak yelkenli Ro-Ro gemisi için açılan ihaleyi kazandı. Bu bağlamda RMK Marine, kendi segmentinde dünyadaki ilk örneklerden biri olacak gemi için Fransız şirket Neoline Armateurs ile sözleşme imzaladı.

Neoliner, dünyadaki ilk örneklerden biri olacak

2025 yılında teslimi planlanan proje kapsamında Neoliner, yüksek seviyeli entegrasyon ve otomasyon içeren yelken ve navigasyon donanımı kontrol sistemine sahip olacak. Buna ek olarak 136 metre boyundaki ticari RoRo gemisine, rüzgâr ve deniz koşullarını göre optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yelken donanımı ile seyir için uygun rota belirleme sistemi ile donatılacak Neoliner, katlanabilir karbon fiber iki direk üzerine konumlandırılan özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenlere de sahip olacak.

Toplamda 3000 m2’lik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile dikkat çeken Neoliner'ın 6300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Böylece yeni gemi, 312 adet araba, 265 adet 20'lik konteyner veya 126 adet 40'lık konteynere eş değer yük taşıyabilecek.

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RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu ''Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) karbon emisyonlarını düşürme ve karbon sıfır olma hedefleriyle uyumlu bir şekilde müşterilerimize yenilikçi ve çevreyle azami uyumlu çözümler sunuyor, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kendi sektörümüzde de uygulama alanı bulmasını çok kıymetli buluyoruz" sözlerini dile getirdi.

Neoline Armateurs adına konuşan CEO Jean Zanuttini ise, başlangıçta birçok açıdan imkânsıza yakın görünen bu projeyi birlikte başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan iklim değişikliğinin her gün farklı alanlarda karşımıza çıktığı bir ortamda, rüzgâr gücünün ticari gemiler için kullanılmaya başlanması, giderek karmaşıklaşan enerji sorununa fayda odaklı bir çözüm sunuyor." açıklamasında bulundu.

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