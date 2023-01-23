Su altı inşaat gemisi Mukavemet göreve hazır

Su altı inşaat gemisi olarak görev yapacak Mukavemet gemisi, sondaj çalışmalarında kullanılacak ekipmanları suyun altına indirmeye yarayacak. Ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek için iki vinci mevcut. Gemi, ikiden fazla su altı robotunu aynı anda çalıştırabilecek. Gemideki kontrol merkezinde, aynı anda birden fazla su altı robotu kontrol edilebiliyor. Suyun 2 bin 200 metre derinliğindeki işlemler, su altı robotları ile insan eli değmeden uzaktan kontrol edilerek gerçekleştiriliyor.
Mukavemet yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alıyor. Filyos Limanı’nda demirlemiş halde bekleyen Mukavemet, önümüzdeki ay ilk görevine çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....