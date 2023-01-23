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    Su altı inşaat gemisi Mukavemet göreve hazır

    Doğal gazın karaya ulaştırılması için gerçekleştirilecek su altı işlemlerde Mukavemet gemisi kullanılacak. Mukavemet, su altındaki inşaat işlerini insan eli değmeden cerrahi hassasiyetle yapabilecek.
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    Su altı inşaat gemisi Mukavemet göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın şebekeye kazandırılması için, Türkiye Petrolleri’nin filosu genişlemeye devam ediyor. Mukavemet isimli yeni gemi filoya katıldı ve göreve hazır hale geldi.

    Su altı inşaat gemisi olarak görev yapacak Mukavemet gemisi, sondaj çalışmalarında kullanılacak ekipmanları suyun altına indirmeye yarayacak. Ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek için iki vinci mevcut. Gemi, ikiden fazla su altı robotunu aynı anda çalıştırabilecek. Gemideki kontrol merkezinde, aynı anda birden fazla su altı robotu kontrol edilebiliyor. Suyun 2 bin 200 metre derinliğindeki işlemler, su altı robotları ile insan eli değmeden uzaktan kontrol edilerek gerçekleştiriliyor.

    Mukavemet yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alıyor. Filyos Limanı’nda demirlemiş halde bekleyen Mukavemet, önümüzdeki ay ilk görevine çıkacak.

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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