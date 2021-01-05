Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında duyurulan aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Sweet Tooth isimli Netflix dizisine dair yeni bir güncelleme yapıldı.

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Bleeding Cool'un aktardığına göre geçtiğimiz yıl duyurulan live-action Netflix dizisinin çekimleri bitmiş durumda. Hatta bu yıl içerisinde de yayınlanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Netflix genelde, içeriğin yayınlanmasına kısa bir süre kaldığında yapımın tarihini açıklar ve fragman yayınlar. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 aylık süreçte diziyi göremeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Sweet Tooth, DC Comics çatısı altındaki Vertigo'ya ait olan, Kanadalı yazar Jeff Lemire'ın 2009 - 2013 yılları arasında yazdığı ve çizdiği bir çizgi roman serisidir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikayede, bir salgın sebebiyle tüm insanlar ölmeye başlamıştır. Hayatta kalabilen tek canlılar ise insan - hayvan karışımı canlılardır. Dizi ise insan - geyik karışımı olan Gus ismindeki bir karaktere odaklanıyor.

Yapımcılığını Iron Man ve Sherlock Holmes ile tanıdığımız Robert Downey Jr.'ın yaptığı dizinin yönetmenliğini Jim Mickle üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda James Brolin, Christian Convery, Will Forte, Nonso Anonzie ve Adeel Akhtar gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/netflix-sweet-tooth-show-wraps-filming/

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