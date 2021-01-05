Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında duyurulan aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Sweet Tooth isimli Netflix dizisine dair yeni bir güncelleme yapıldı.İlginizi Çekebilir Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor
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Bleeding Cool'un aktardığına göre geçtiğimiz yıl duyurulan live-action Netflix dizisinin çekimleri bitmiş durumda. Hatta bu yıl içerisinde de yayınlanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Netflix genelde, içeriğin yayınlanmasına kısa bir süre kaldığında yapımın tarihini açıklar ve fragman yayınlar. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 aylık süreçte diziyi göremeyeceğimizi söyleyebiliriz.
Sweet Tooth, DC Comics çatısı altındaki Vertigo'ya ait olan, Kanadalı yazar Jeff Lemire'ın 2009 - 2013 yılları arasında yazdığı ve çizdiği bir çizgi roman serisidir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikayede, bir salgın sebebiyle tüm insanlar ölmeye başlamıştır. Hayatta kalabilen tek canlılar ise insan - hayvan karışımı canlılardır. Dizi ise insan - geyik karışımı olan Gus ismindeki bir karaktere odaklanıyor.
Yapımcılığını Iron Man ve Sherlock Holmes ile tanıdığımız Robert Downey Jr.'ın yaptığı dizinin yönetmenliğini Jim Mickle üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda James Brolin, Christian Convery, Will Forte, Nonso Anonzie ve Adeel Akhtar gibi isimler bulunuyor.
https://screenrant.com/netflix-sweet-tooth-show-wraps-filming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.