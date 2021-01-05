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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak

    2020 yılının Mayıs ayında duyurulan Sweet Tooth adlı çizgi romandan serisinden uyarlanan aynı isimli dizinin çekimleri bitti. Dizi bu yıl yayınlanacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak

    Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında duyurulan aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Sweet Tooth isimli Netflix dizisine dair yeni bir güncelleme yapıldı. 

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    Bleeding Cool'un aktardığına göre geçtiğimiz yıl duyurulan live-action Netflix dizisinin çekimleri bitmiş durumda. Hatta bu yıl içerisinde de yayınlanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Netflix genelde, içeriğin yayınlanmasına kısa bir süre kaldığında yapımın tarihini açıklar ve fragman yayınlar. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 aylık süreçte diziyi göremeyeceğimizi söyleyebiliriz.

    Sweet Tooth, DC Comics çatısı altındaki Vertigo'ya ait olan, Kanadalı yazar Jeff Lemire'ın 2009 - 2013 yılları arasında yazdığı ve çizdiği bir çizgi roman serisidir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikayede, bir salgın sebebiyle tüm insanlar ölmeye başlamıştır. Hayatta kalabilen tek canlılar ise insan - hayvan karışımı canlılardır. Dizi ise insan - geyik karışımı olan Gus ismindeki bir karaktere odaklanıyor.

    Yapımcılığını Iron Man ve Sherlock Holmes ile tanıdığımız Robert Downey Jr.'ın yaptığı dizinin yönetmenliğini Jim Mickle üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda James Brolin, Christian Convery, Will Forte, Nonso Anonzie ve Adeel Akhtar gibi isimler bulunuyor. 



    https://screenrant.com/netflix-sweet-tooth-show-wraps-filming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    hangi ruh hastası yazarın eseri bu !?
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Göz sağlığınız için bu tür şeyleri izlemeyin bu bir kamu spotudur 😏
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    scientia 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna benzer bir anime görmüştüm.
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    ggbahar (Canan Özakan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix' e ödediğim paraya hiç acımıyorum.
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