Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı

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Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı. Ayrıca dizinin kaç bölüm oalcağı da açıklandı.

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Yayınlanmasına kısa bir süre kalan yeni Marvel yapımı WandaVision, Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacak. Ayrıca Avengers Endgame'den sonra Disney'in direkt olarak kendi yaptığı ilk Marvel yapımı olacak WandaVision. Son açıklamaya göre de Wanda yani Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak.

Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak. Sitcom tarzı tekniklerle çekilen, yer yer komedi dizisi gibi de hissettirecek olan yapım için heyecan dorukta. Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu.

Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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