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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı

    Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision'dan yeni bir fragman yayınlandı. Ayrıca dizinin 9 bölümden oluşacağı açıklandı.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı. Ayrıca dizinin kaç bölüm oalcağı da açıklandı.

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    Yayınlanmasına kısa bir süre kalan yeni Marvel yapımı WandaVision, Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacak. Ayrıca Avengers Endgame'den sonra Disney'in direkt olarak kendi yaptığı ilk Marvel yapımı olacak WandaVision. Son açıklamaya göre de Wanda yani Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak. 

    Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak. Sitcom tarzı tekniklerle çekilen, yer yer komedi dizisi gibi de hissettirecek olan yapım için heyecan dorukta. Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu.

    Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Reaper87 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Marvel fanları dışında kimseye hitap etmeyen boş bir iş...
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) Reaper87
    Marvel yapımı bir iş Marvel fanlarına hitap edecek tabii ki de. Ne bekliyorsunuz ki?
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    alpalp84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence bu olaylar bir şeyin perde arkası. 2 karakteri amerikan sit kom'ları gibi diziye koymanın bir açıklaması vardır kesinlikle. Matrix vari bir olay bekliyorum. Yoksa ağır çöp olacaktır.
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    büdünün kaşı 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çocukken baya süperman ve örümcek adam çizgi romanı okudum. 25-30 sene oldu. örümcek adam favori kahramanımdır ama marvel filmlerinde derinlik yok beya. joker ve batman film serileri tüm marveli sollar. açar arada izlerim yine. marvelin filmleri çizgi film gibi çerezlik.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Evrenin belki de en güçlü 2 karakteri Vision ve Wanda'nın geldiği hale bakar mısın?!?!??!
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    Reaper87 4 gün ( Mesaj Silindi ) ardicli2000
    Çocuklar Duymasın Marvel Edition gibi olmuş.Haluk ve Melteme benzemişler
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Disney plus ülkemize ne zaman gelicek ya korsan izliyoruz resmen
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    Reaper87 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Marvel fanları dışında kimseye hitap etmeyen boş bir iş...
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) Reaper87
    Kendi adına konuş ahbap
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) Reaper87
    Marvel yapımı bir iş Marvel fanlarına hitap edecek tabii ki de. Ne bekliyorsunuz ki?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    scientia 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Binge watching yapacak mıyız? Üzdü.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya çıksın da bitsin bu dizinin haberi. Çıkıyor, çıkmak üzere, çıktı sayılır, ha çıktı ha çıkacak....
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