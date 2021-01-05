Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı

Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı. Ayrıca dizinin kaç bölüm oalcağı da açıklandı.
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Yayınlanmasına kısa bir süre kalan yeni Marvel yapımı WandaVision, Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacak. Ayrıca Avengers Endgame'den sonra Disney'in direkt olarak kendi yaptığı ilk Marvel yapımı olacak WandaVision. Son açıklamaya göre de Wanda yani Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak.
Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak. Sitcom tarzı tekniklerle çekilen, yer yer komedi dizisi gibi de hissettirecek olan yapım için heyecan dorukta. Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu.
Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.