Roborock, 10. yılını inovasyon ve başarılarla kutluyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı temizlik teknolojilerinin öncü markalarından olan Roborock, 10. yıl dönümünü küresel başarılarıyla kutluyor. 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve aylık 700.000 robot süpürge üretim kapasitesine sahip olan şirket, son teknoloji fabrikası ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

Roborock, ciro bazında dünyada birinci

Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyanın birinci akıllı robot süpürge markası olan Roborock, ABD pazarında ikinci sırada yer alırken, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Güney Kore gibi stratejik bölgelerde de önemli bir pazar payına sahip. 2014 yılında kurulan Roborock'un bu başarısının temelinde, yenilikçi teknolojilere ve Ar-Ge çalışmalarına yaptığı büyük yatırımların bulunduğuna dikkat çekiliyor.

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Roborock, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk robot süpürgesiyle temizlik teknolojilerine yeni bir soluk getirdi. Hassas LDS lazer menzil teknolojisi ve gelişmiş SLAM algoritmalarıyla dikkat çeken bu cihaz, sektörde standartları yeniden belirledi. Şirket, bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına 280 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Harita görselleştirme, VibraRise teknolojisi ve RockDock Ultra gibi önemli yenilikler, Roborock'un zemin temizliğinde otomasyonu en üst seviyeye taşımasına olanak sağladı.

Aylık 700 bin robot süpürge kapasitesi

Roborock'un üretim gücünü simgeleyen son teknoloji fabrikası, Nisan 2023’te faaliyete geçti ve aylık 700.000 robot süpürge üretim kapasitesine ulaştı. 70 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan bu fabrika, kapsamlı otomasyon sistemleri ve akıllı üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Fabrika, SAP, MES, WMS ve PLM gibi gelişmiş sistemlerle donatılmış durumda. Fabrikadaki 234 test istasyonu, farklı zemin malzemeleri ve ev düzenlerini simüle ederek robot süpürgelerin performansını detaylı şekilde değerlendiriyor.

Roborock’un başarısının merkezinde, kullanıcı merkezli felsefenin bulunduğunu söyleyen Roborock Başkanı Quan, şu ifadeleri kullandı; "On yıldır, kullanıcı merkezli bir yaklaşıma olan bağlılığımız vizyonumuzu yönlendirdi ve başarımızı sağladı. Bu dönüm noktasını kutlarken, kullanıcılarımızı dinlemeye, deneyimlerinden öğrenmeye ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam edeceğiz."

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