Roborock, 10. yılını inovasyon ve başarılarla kutluyor

Roborock, ciro bazında dünyada birinci
Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyanın birinci akıllı robot süpürge markası olan Roborock, ABD pazarında ikinci sırada yer alırken, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Güney Kore gibi stratejik bölgelerde de önemli bir pazar payına sahip. 2014 yılında kurulan Roborock'un bu başarısının temelinde, yenilikçi teknolojilere ve Ar-Ge çalışmalarına yaptığı büyük yatırımların bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Roborock, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk robot süpürgesiyle temizlik teknolojilerine yeni bir soluk getirdi. Hassas LDS lazer menzil teknolojisi ve gelişmiş SLAM algoritmalarıyla dikkat çeken bu cihaz, sektörde standartları yeniden belirledi. Şirket, bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına 280 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Harita görselleştirme, VibraRise teknolojisi ve RockDock Ultra gibi önemli yenilikler, Roborock'un zemin temizliğinde otomasyonu en üst seviyeye taşımasına olanak sağladı.
Aylık 700 bin robot süpürge kapasitesi
Roborock'un üretim gücünü simgeleyen son teknoloji fabrikası, Nisan 2023’te faaliyete geçti ve aylık 700.000 robot süpürge üretim kapasitesine ulaştı. 70 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan bu fabrika, kapsamlı otomasyon sistemleri ve akıllı üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Fabrika, SAP, MES, WMS ve PLM gibi gelişmiş sistemlerle donatılmış durumda. Fabrikadaki 234 test istasyonu, farklı zemin malzemeleri ve ev düzenlerini simüle ederek robot süpürgelerin performansını detaylı şekilde değerlendiriyor.
Roborock’un başarısının merkezinde, kullanıcı merkezli felsefenin bulunduğunu söyleyen Roborock Başkanı Quan, şu ifadeleri kullandı; "On yıldır, kullanıcı merkezli bir yaklaşıma olan bağlılığımız vizyonumuzu yönlendirdi ve başarımızı sağladı. Bu dönüm noktasını kutlarken, kullanıcılarımızı dinlemeye, deneyimlerinden öğrenmeye ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam edeceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...