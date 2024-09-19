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    Roborock, 10. yılını inovasyon ve başarılarla kutluyor

    170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve aylık 700.000 robot süpürge üretimi kapasitesine sahip akıllı temizlik markası Roborock, 10. yıl dönümünü inovasyon ve başarılarla kutluyor.
    Roborock, 10. yılını inovasyon ve başarılarla kutluyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı temizlik teknolojilerinin öncü markalarından olan Roborock, 10. yıl dönümünü küresel başarılarıyla kutluyor. 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve aylık 700.000 robot süpürge üretim kapasitesine sahip olan şirket, son teknoloji fabrikası ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

    Roborock, ciro bazında dünyada birinci

    Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyanın birinci akıllı robot süpürge markası olan Roborock, ABD pazarında ikinci sırada yer alırken, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Güney Kore gibi stratejik bölgelerde de önemli bir pazar payına sahip. 2014 yılında kurulan Roborock'un bu başarısının temelinde, yenilikçi teknolojilere ve Ar-Ge çalışmalarına yaptığı büyük yatırımların bulunduğuna dikkat çekiliyor.

    Roborock, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk robot süpürgesiyle temizlik teknolojilerine yeni bir soluk getirdi. Hassas LDS lazer menzil teknolojisi ve gelişmiş SLAM algoritmalarıyla dikkat çeken bu cihaz, sektörde standartları yeniden belirledi. Şirket, bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına 280 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Harita görselleştirme, VibraRise teknolojisi ve RockDock Ultra gibi önemli yenilikler, Roborock'un zemin temizliğinde otomasyonu en üst seviyeye taşımasına olanak sağladı.

    Aylık 700 bin robot süpürge kapasitesi

    Roborock'un üretim gücünü simgeleyen son teknoloji fabrikası, Nisan 2023’te faaliyete geçti ve aylık 700.000 robot süpürge üretim kapasitesine ulaştı. 70 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan bu fabrika, kapsamlı otomasyon sistemleri ve akıllı üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Fabrika, SAP, MES, WMS ve PLM gibi gelişmiş sistemlerle donatılmış durumda. Fabrikadaki 234 test istasyonu, farklı zemin malzemeleri ve ev düzenlerini simüle ederek robot süpürgelerin performansını detaylı şekilde değerlendiriyor.

    Roborock’un başarısının merkezinde, kullanıcı merkezli felsefenin bulunduğunu söyleyen Roborock Başkanı Quan, şu ifadeleri kullandı; "On yıldır, kullanıcı merkezli bir yaklaşıma olan bağlılığımız vizyonumuzu yönlendirdi ve başarımızı sağladı. Bu dönüm noktasını kutlarken, kullanıcılarımızı dinlemeye, deneyimlerinden öğrenmeye ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam edeceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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