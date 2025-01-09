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    Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv

    Sahip olduğu 18.500 Pa emiş gücü ile dikey süpürge seviyesinde performans sunan ve piyasanın en güçlü robot süpürgesi olan Roborock Qrevo Curv'e yakından bakıyoruz.
    Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv Tam Boyutta Gör
    Euromonitör verilerine göre dünyada en çok satan robot süpürge markası Roborock, piyasadaki en yüksek emiş gücüne sahip robot süpürge olan Roborock Qrevo Curv modelini Türkiye’de satışa sundu. Bu içeriğimizde Roborock Qrevo Curv özelliklerine yakından bakıyor ve öne çıkan yeteneklerini inceliyoruz.

    En Güçlü Robot Süpürge: 18.500 Pa Emiş Gücü 

    Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeler düşük emiş gücüne sahip olduğu için çoğu kullanıcı tarafından tercih edilmezken Roborcok Qrevo Curv bu tabuyu yıkmaya geliyor. Qrevo Curv, 18.500 Pa HyperForce emiş gücü ile sektördeki en yüksek emiş gücünü sunuyor. Bazı elektrikli ve dikey süpürgelerden daha yüksek emiş gücü sunmasıyla dikkat çekiyor. Halılarda ve parke aralarındaki boşluklarda bile en küçük tozları kolaylıkla temizliyor. Roborock’un iddiasına göre halıdaki kıl ve saçları yüzde 99,5 oranında temizleme yeteneğine sahip.

    Daha önce robot süpürge kullanmışsanız bilirsiniz ki süpürgenin rulosuna ve yanındaki fırçasına zamanla kıllar dolanıyor ve süpürme performansını olumsuz etkiliyor. Roborock bu sorunu çözmek için hem rulo fırçada hem de yan fırçada yeni bir tasarım kullanıyor. DuoDivide™ Ana Fırça saçların dolanmasını engelleyen spiral bıçaklı tasarıma ve çift kısa fırçalı makaraya sahip. Saç dolanma oranını sıfıra kadar indiriyor.

    Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv Tam Boyutta Gör

    Yan fırça ise FlexiArm tasarımlı yeni bir teknolojiyi kullanıyor. Kavisli asimetrik FlexiArm Yan Fırça tasarımı sayesinde dönerken saçların karışmasını önlemek için merkezkaç kuvvetini kullanıyor. Bu yan fırça teknolojisi yalnızca Roborock’ta bulunuyor. Yan fırçanın köşelere geldiği otomatik olarak kenara uzandığını da vurgulamakta fayda var.

    4 cm eşikleri aşabiliyor

    Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv Tam Boyutta Gör

    Roborock Qrevo Curv’deki diğer yenilikçi özellik ise piyasada ilk kez kullanılan kaldırılabilir gövde teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde süpürge yüksek yerlere tırmanabiliyor. Süpürge tüm gövdesini 10 mm yüksekliğe kadar kaldırıyor. Ardından destek ayaklarıyla kendini yükseğe iterek 4 cm’ye kadarki eşikleri aşabiliyor. Robot süpürgeler arasındaki en yüksek eşik aşma değerine sahip.

    Süpürgenin paspasında ise FlexiArm uzayan paspas teknolojisi mevcut. Köşelere uzanarak diğer robot süpürgelerin paspaslayamadığı alanları da paspaslayabiliyor. Roborock Qrevo Curv’de Çok Fonksiyonlu İstasyon 3.0 isimli istasyon bulunuyor. Temizlik sonrası kirli suyu boşaltıp temiz suyu doldurmasının yanı sıra paspasları da temizliyor. Cihazın dönen paspasları 75°C sıcaklıkta yıkanıyor. Bu sayede tamamen temizlenip, bakterilerden yüzde 99.9 oranında arınıyorlar.

    Roborock ailesinin en yeni üyesi Roborock Qrevo Curv’ü 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla Roborock resmi sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

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