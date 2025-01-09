Satın alabileceğiniz en güçlü robot süpürge: Roborock Qrevo Curv

En Güçlü Robot Süpürge: 18.500 Pa Emiş Gücü
Daha önce robot süpürge kullanmışsanız bilirsiniz ki süpürgenin rulosuna ve yanındaki fırçasına zamanla kıllar dolanıyor ve süpürme performansını olumsuz etkiliyor. Roborock bu sorunu çözmek için hem rulo fırçada hem de yan fırçada yeni bir tasarım kullanıyor. DuoDivide™ Ana Fırça saçların dolanmasını engelleyen spiral bıçaklı tasarıma ve çift kısa fırçalı makaraya sahip. Saç dolanma oranını sıfıra kadar indiriyor.
Yan fırça ise FlexiArm tasarımlı yeni bir teknolojiyi kullanıyor. Kavisli asimetrik FlexiArm Yan Fırça tasarımı sayesinde dönerken saçların karışmasını önlemek için merkezkaç kuvvetini kullanıyor. Bu yan fırça teknolojisi yalnızca Roborock’ta bulunuyor. Yan fırçanın köşelere geldiği otomatik olarak kenara uzandığını da vurgulamakta fayda var.
4 cm eşikleri aşabiliyor
Roborock Qrevo Curv’deki diğer yenilikçi özellik ise piyasada ilk kez kullanılan kaldırılabilir gövde teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde süpürge yüksek yerlere tırmanabiliyor. Süpürge tüm gövdesini 10 mm yüksekliğe kadar kaldırıyor. Ardından destek ayaklarıyla kendini yükseğe iterek 4 cm’ye kadarki eşikleri aşabiliyor. Robot süpürgeler arasındaki en yüksek eşik aşma değerine sahip.
Süpürgenin paspasında ise FlexiArm uzayan paspas teknolojisi mevcut. Köşelere uzanarak diğer robot süpürgelerin paspaslayamadığı alanları da paspaslayabiliyor. Roborock Qrevo Curv’de Çok Fonksiyonlu İstasyon 3.0 isimli istasyon bulunuyor. Temizlik sonrası kirli suyu boşaltıp temiz suyu doldurmasının yanı sıra paspasları da temizliyor. Cihazın dönen paspasları 75°C sıcaklıkta yıkanıyor. Bu sayede tamamen temizlenip, bakterilerden yüzde 99.9 oranında arınıyorlar.
Roborock ailesinin en yeni üyesi Roborock Qrevo Curv’ü 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla Roborock resmi sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: