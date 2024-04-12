A101 marketlerde iPhone 12 ve Roborock S7 Max Ultra var

Tam Boyutta Gör A101 internet mağazasında her hafta düzenlenen Ekstra teknoloji ürünü kampanyasında bu hafta iPhone 12, Galaxy A54, Galaxy A24, HP dizüstü bilgisayar, Galaxy Watch 4 akıllı saat, TCL akıllı televizyon gibi ürünler yer alıyor.

A101 Ekstra kampanya ürünleri

11 Nisan A101 Ekstra kataloğunda başlayan kampanyada iPhone 12 256GB akıllı telefon yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 2815mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 29199TL.

5 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

6.4 inçlik ekran, 8GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+12MP+5MP arka kamera, 32MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy A54 akıllı telefon modeli 15399TL iken Galaxy A24 modeli de 9199TL.

TCL markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, Google TV, 3x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon 24999TL iken Galaxy Watch 4 modeli 3799TL. Son olarak su ve toz temizleme tankı olan Roborock S7 Max robot süpürge de 39999TL fiyatından satılacak.

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A101 Ekstra ürünlerinde neler var?