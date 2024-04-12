A101 marketlerde iPhone 12 ve Roborock S7 Max Ultra var

A101 Ekstra kampanya ürünleri
11 Nisan A101 Ekstra kataloğunda başlayan kampanyada iPhone 12 256GB akıllı telefon yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 2815mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 29199TL.
6.4 inçlik ekran, 8GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+12MP+5MP arka kamera, 32MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy A54 akıllı telefon modeli 15399TL iken Galaxy A24 modeli de 9199TL.
TCL markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, Google TV, 3x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon 24999TL iken Galaxy Watch 4 modeli 3799TL. Son olarak su ve toz temizleme tankı olan Roborock S7 Max robot süpürge de 39999TL fiyatından satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...