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    Rockstar Games, GTA 6 ile alakalı olabilecek yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldı

    Grand Theft Auto'nun geliştirici olan Rockstar Games'in, Ekim 2020 tarihinde yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldığı ortaya çıktı. GTA 6 ile ilgili olabilir.
    53 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rockstar Games, GTA 6 ile alakalı olabilecek yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldı
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    Oyun dünyasının belki de en popüler yapımlarından birisi olan Grand Theft Auto ya da bilinen ismi ile GTA'nın son oyunu yaklaşık 8 yıl önce ilk çıkışını gerçekleştirdi. 8 yıldır yeni oyun ile ilgili sürekli söylentiler çıkıyor ancak hala resmi bir duyuru söz konusu değil. Geçtiğimiz saatlerde de GTA 6'nın geliştiriliyor olmasına dair yeni ipucu ortaya çıktı.

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    Geçtiğimiz günlerde bazı Reddit kullancılarının fark ettiğine göre Rockstar Games'in ana şirketi olan Take-Two Interactive, Ekim 2020 tarihinde "System And Method For Virtual Navigation In A Gaming Environment" başlıklı bir projenin patent başvurusunu yapıldığı ortaya çıktı. Patent içerisinde açıklanan sistemin, Rockstar Games'in yapay zeka programcılarından olan Simon Parr ve teknoloji yardımcısı David Hynd tarafından geliştirildiği belirtilmiş.

    Bu yeni projenin detaylarına baktığımızda ise mevcut işlemci ve bellek sınırları sebebiyle istenilen NPC davranışlarını üretemeyen geleneksel sistemlere bir yanıt olarak geliştirildiğini görüyoruz. Yani bu yeni teknoloji donanımsal ve yazılımsal açıdan bir sınırlama içermeyen gerçekçi bir sanal dünya yaratacak. Bu projenin de özellikle NPC'lerin trafik davranışları ile alakalı olduğu söyleniyor. Yani bizlere daha gerçekçi ve kapsamlı bir trafik simülasyonu sunmak hedefleniyor.

    Ayrıntılara bakıldığı zaman GTA 6 ile alakalı olduğu ilk akla gelen detaylardan birisi ancak resmi bir açıklama elbette yok. GTA 6 her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da şu anda geliştirildiğini sanıyoruz ki herkes tahmin ediyordur. GTA 5'in bile piyasadaki en iyi yapay zekalardan birine sahip olduğunud üşünürsek GTA 6 bizi cidden şaşırtacak gibi duruyor.



    https://www.ign.com/articles/rockstar-patent-npc-virtual-navigation-gta-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    4 saat önce
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