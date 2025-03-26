GTA 6'nın çıkışı çok sayıda oyunun ertelenmesine sebep olabilir

Oyun Stüdyoları GTA 6 ile Aynı Dönemde Oyun Çıkarmak İstemiyor
The Game Business'ın sektör içinden aldığı duyumlara göre oyun dağıtımcıları GTA 6'nın çıkış tarihine göre kendi oyunlarını ertelemeye hazırlanıyorlar. Çünkü oyuncuların oyunlara ayırdıkları belli bir bütçe ve belki daha da önemlisi belli bir vakit oluyor. İlk çıktığı dönemde bu paranın ve vaktin önemli bir bölümünü GTA 6 alacağı için o dönemde çıkan diğer oyunların başarı şansı daha düşük olacak.
Nitekim Game Business'a konuşan bir stüdyo yöneticisi de buna dikkat çekiyor. "GTA oyunları çıktıkları dönemde pazardaki parayı ve vakti yutarlar" diyor ve ekliyor: "Onun yakınında bile olmak istemeyiz. Bu yüzden oyunlarımızın çıkışı için alternatifler planlıyoruz." Yine bir diğer stüdyo yöneticisi "GTA 6 yaklaşmakta olan büyük bir meteor gibi; Bizim yapmamız gereken çarpma alanından uzaklaşmak." diyor.
Bir diğer stüdyo yöneticisi ise GTA olmadığında bile yeni oyunların başarılı olması için yeterince vakit olmadığına dikkat çekiyor. Bu yöneticiye göre şu anda oyuncuların yeni bir oyuna şans vermesine engel olan başlıca sebep paralarının olmaması değil, vakitlerinin olmaması. Dijital platformlardaki içerikler, oyunlar, canlı yayınlar derken, insanların oyun oynamaya ayırdıkları süre giderek azalıyor. Bu durum GTA'dan bağımsız olarak oyun dünyası için ciddi bir problem olmaya devam edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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