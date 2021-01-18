Sony'nin gizemli yeni oyun stüdyosu, mevcut PlayStation serilerinin yenisini geliştiriyor

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Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation oyuncuları için birçok özel oyun geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan yine birçok özel oyun var ancak henüz duyurulmamış olanlar da var. Son çıkan haberlere göre Sony'nin yeni oyun stüdyosu henüz duyurulmayan bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Sony'nin henüz resmi olarak duyurulmayan gizemli oyun stüdyosu San Diego stüdyosu, şirketin sahip olduğu mevcut serilerin yeni oyunları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz saatlerde Reddit üzerinden eski bir Sony çalışanının LinkedIn profili paylaşıldı. Paylaşılan profilde henüz duyurulmamış bir oyundan bahsediliyor.

Burada bulabileceğiniz Michael Mumbauer isimli eski Sony çalışanının profilinde, San Diego'da bulunan bir stüdyoda yüksek bütçeli bir aksiyon macera oyunu üzerinde çalıştığı yazıyor. Ayrıca Michael Mumbauer'in belirttiğine göre bu ekip mevcut serileri genişletmek ve yeni nesile yeni hikayeler yazması için bir araya getirilmiş.

Oyunun ne olduğu belli değil ancak son söylentiler bu stüdyonun Uncharted serisini Naughty Dog'dan alacağı ve seriyi devam ettireceği yönünde.

https://www.gamesradar.com/sonys-mysterious-san-diego-studio-was-assembled-to-expand-upon-existing-franchises/

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