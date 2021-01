Sony'nin gizemli yeni oyun stüdyosu, mevcut PlayStation serilerinin yenisini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation oyuncuları için birçok özel oyun geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan yine birçok özel oyun var ancak henüz duyurulmamış olanlar da var. Son çıkan haberlere göre Sony'nin yeni oyun stüdyosu henüz duyurulmayan bir oyun üzerinde çalışıyor.

