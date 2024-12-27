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    Anlık Bildirim

    GTA 6'yı ultra ayarlarda oynatacak laptop ortaya çıktı: CES 2025'te tanıtılacak

    Grand Theft Auto 6 sistem gereksinimleri resmi olarak açıklanmasa da tahminler var. CES 2025'te tanıtılacak oyuncu laptopu Clevo X580, GTA 6'yı muhtemelen ultra ayarlarda açılabilecek donanıma sahip.
    Clevo X580 oyun dizüstübilgisayarı ces 2025 Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil amiral gemisi oyun dizüstü bilgisayarlarına görmemize az bir zaman kaldı. CES 2025’te tanıtılacak gaming laptop modellerinden biri de Clevo’nun 4K ekran, 192GB RAM, Intel Arrow Lake HX işlemci, Nvidia GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlı modeli olacak.

    192GB RAM, Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Arrow Lake-HX

    Dizüstü bilgisayar üreticisi Clevo'nun CES 2025'te üst düzey dahili donanımlara ve yeni nesil CPU'lara sahip yepyeni yüksek performanslı 18 inç dizüstü bilgisayarı tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor. Intel Arrow Lake-HX serisi 55W CPU seçenekleri, devasa 18 inç ekran ve 192 GB'a kadar bellek desteği içeren yeni dizüstü bilgisayar şimdiden heyecanlandırdı.

    Clevo’nun yeni nesil dizüstü bilgisayarı, Intel’in 55W TDP veya daha düşük değere sahip Arrow Lake HX serisi işlemcisi ve Nvidia’nın yakında göreceğimiz GeForce RTX 5000 serisinden (muhtemelen 16GB GDDR7 VRAM’li RTX 5090) ekran kartını bulunduruyor. Diğer özellikleri arasında; biri PCIe 5.0 x4 üzerinden bağlanan dört adet M.2 2280 SSD, 192 GB'a kadar DDR5 5600 RAM, 98 Wh pil ve isteğe bağlı 4K veya 1600p çözünürlükte 16:10 formatında 18 inç ekran bulunuyor.

    Clevo X580, WiFi 7, GPU destekli iki Thunderbolt 5 portu, HDMI, Mini DisplayPort, iki adet USB-A portu (10 Gbit/s), Ethernet ve kulaklık girişi ile bağlantı açısından da tam donanımlı. Son olarak, gizlilik kapağı ve Windows Hello desteği olan 5 MP web kamera mevcut.

    Clevo’nun yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarını Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtacağı CES 2025'te sergilemesi bekleniyor.

    Clevo X580 gaming laptop özellikleri (beklenen)

    • 18 inç 4K ekran (G-Sync destekleniyor)
    • Intel Arrow Lake HX serisi işlemci
    • Nvidia GeForce RTX 5090 ekran kartı
    • 192 GB RAM
    • 4 x M.2 2280 SSD
    • 98 Wh pil
    • WiFi 7
    • 2 x Thunderbolt 5, 2 x USB-A, Mini DisplayPort, Ethernet
    • 5 MP web kamera (Windows Hello destekleniyor)
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