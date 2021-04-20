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    Rockstar; Max Payne 3 ve LA Noire oyunlarının tüm DLC'lerini Steam'de ücretsiz yaptı

    Grand Theft Auto serisi ile tanınan Rockstar Games'in önemli oyunlarından Max Payne 3 ve LA Noire'ın tüm DLC'leri Steam'de ücretsiz oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Nisan 2021, 18:30 (1 sa.)
    603
    34
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rockstar; Max Payne 3 ve LA Noire oyunlarının tüm DLC'lerini Steam'de ücretsiz yaptı
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    Grand Theft Auto serisi ile tanınan Rockstar Games, bu sabah saatlerinde oyunculara Steam'de enteresan saatler yaşattı. Ardından da Rockstar Games iki oyununun DLC'lerini ücretsiz yaptı.

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    Bu sabah saatlerinde PC Gamer'ın fark ettiği üzere Rockstar Games'in tüm oyunları birkaç saatliğine Steam'den kaldırıldı. Bu durum büyük bir ihtimalle yanlışlıkla oldu. Daha öncesinde bu durum Valve'in oyunlarının başına da gelmişti. Rockstar Games oyunları iki saat sonra yeniden Steam'e geldi ancak bu sefer de bazı farklılıklar fark edildi.

    Steam'e dönen oyunlar arasında 2003 yılında yayınlanan Midnight Club 2 de bulunuyordu ve bu oyun yıllar önce Steam'den kaldırılmıştı. Oyunun tekrar kaldırılma ihtimali bulunuyor, bu yüzden kaldırılmadan satın almak isteyebilirsiniz.

    Bir diğer gariplik ise Max Payne 3 ve LA Noire'ın DLC'lerinin satıştan kaldırılması oldu. Şu anda iki oyunun da tüm DLC'leri ana oyuna eklendi ve ekstra bir ücret istenmiyor. Artık oyunları satın aldığınızda tüm DLC'lere de sahip olacaksınız. Yalnızca LA Noire için The VR Case Files DLC'si geçerli değil.



    https://www.vg247.com/2021/04/20/max-payne-3-la-noire-dlc-free-patch-steam/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    şu gta 6 haberi bi çıksa ne güzel olacak
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