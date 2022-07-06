ROG Cetra True Wireless Pro daha yetenekli

ROG Cetra True Wireless Pro kablosuz kulaklık modeli orijinal modele ek olarak ses ve oyun tecrübesini daha da arttıracak özelliklerle geliyor. Ayrıca sektörde dikkat çekecek kablo desteği ile geliyor.

ROG Cetra True Wireless Pro özellikleri neler?

ROG Cetra True Wireless Pro eşine az rastlayacağımız bir özellikle geliyor. Bluetooth ile bağlantı kuran kulaklığı özel adaptörü sayesinde USB Tip-C bağlantısı ile de kullanabiliyorsunuz. İki mod arasında geçiş oldukça kolay.

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ESS 9280 dönüştücüsünü kullanan kulaklık Snapdragon Sound sayesinde Asus ROG Phone 6 ile 45ms civarında iletişim kurabiliyor. Gürültü engelleme yapay zekâ ile desteklenirken mikrofon da en berrak görüşmelere odaklanıyor.

Toplamda 28 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın kutusu da Qi kablosuz şarj ile uyumlu. Ayrıca hızlı şarj desteği de mevcut. ROG Cetra True Wireless Pro için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak orijinal model 199$ ile başlamıştı.

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ROG Cetra True Wireless Pro tanıtıldı: İşte özellikleri