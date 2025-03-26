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    Sony WF-C710N tanıtıldı: Premium özellikler bütçe dostu kulaklığa eklendi

    Sony uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklarına daha fazla premium özellik ekliyor. Yeni tanıtılan Sony WF-C710N, ANC ile 30 saate kadar kullanım sunarken 5 dakika şar ile 60 dakika oynatma sağlıyor.
    Sony WF-C710N tanıtıldı: Premium özellikler cep dostu kulaklıkta Tam Boyutta Gör
    Sony, 2023 yılında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı WF-C700N kablosuz kulaklıklarının halefi olan WF-C710N modelini duyurdu. Yeni model, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) ve şirketin premium kulaklıklarından ödünç alınan bazı özellikler sunuyor.

    Geliştirilmiş gürültü engelleme ve ortam sesi modu

    WF-C700N modelinde en çok eleştirilen konulardan biri, yetersiz kalan aktif gürültü engelleme performansıydı. Bu model, yalnızca düşük frekanslı uğultuları engelleyebiliyordu. Sony, WF-C710N modelinde çift mikrofon kullanarak hem gürültü engelleme hem de ortam sesi modunun performansını artırdığını belirtiyor. Ancak, Sony’nin amiral gemisi modellerinde bulunan özel ANC işlemcileri bu modelde yer almıyor.

    Sony WF-C710N tanıtıldı: Premium özellikler cep dostu kulaklıkta Tam Boyutta Gör
    Yeni WF-C710N kulaklıklar, özellikle pil ömrü konusunda ciddi bir iyileştirme sunuyor. ANC açıkken, WF-C700N kulaklıklar 7,5 saat kullanım süresi sunarken, WF-C710N modelinde bu süre 8,5 saate çıkarıldı. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 30 saatlik bir kullanım süresi vaat ediliyor. Sony, ANC kapalıyken pil ömrünün maksimum 40 saate kadar çıktığını söylüyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği de geliştirilmiş durumda. Artık, şarjı tamamen biten kulaklıklar sadece 5 dakikalık bir şarjla 1 saatlik kullanım sunuyor. Bu süre önceki modelde 10 dakika idi.

    Sony, premium modellerinden bazı özellikleri de WF-C710N’e eklemiş durumda. Artık kulaklıkları çıkardığınızda müziği otomatik olarak durduran bir sensör bulunuyor. Ayrıca, fiziksel düğmeler yerine, dokunmatik sensörlere geçiş yapılmış. Bu sensörler, Sony’nin mobil uygulaması üzerinden özelleştirilebiliyor.

    Sony WF-C710N fiyatı

    Sony WF-C710N tanıtıldı: Premium özellikler cep dostu kulaklıkta Tam Boyutta Gör
    Kulaklıklar, IPX4 sertifikasına sahip olduğu için su sıçramalarına veya terlemeye karşı dayanıklı. Ayrıca, aynı anda iki cihaza bağlanabilen çoklu bağlantı desteği de sunuyor. Sony, siyah, beyaz ve pembe gibi klasik renklerin yanı sıra, şeffaf mavi adlı yeni bir renk seçeneği sunarken WF-C710N fiyatını 119,99 dolar olarak belirledi. Bu, önceki modelle aynı fiyat.
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