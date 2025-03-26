Sony WF-C710N tanıtıldı: Premium özellikler bütçe dostu kulaklığa eklendi

Geliştirilmiş gürültü engelleme ve ortam sesi modu
WF-C700N modelinde en çok eleştirilen konulardan biri, yetersiz kalan aktif gürültü engelleme performansıydı. Bu model, yalnızca düşük frekanslı uğultuları engelleyebiliyordu. Sony, WF-C710N modelinde çift mikrofon kullanarak hem gürültü engelleme hem de ortam sesi modunun performansını artırdığını belirtiyor. Ancak, Sony’nin amiral gemisi modellerinde bulunan özel ANC işlemcileri bu modelde yer almıyor.
Sony, premium modellerinden bazı özellikleri de WF-C710N’e eklemiş durumda. Artık kulaklıkları çıkardığınızda müziği otomatik olarak durduran bir sensör bulunuyor. Ayrıca, fiziksel düğmeler yerine, dokunmatik sensörlere geçiş yapılmış. Bu sensörler, Sony’nin mobil uygulaması üzerinden özelleştirilebiliyor.