Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilen fuarda 120'den fazla ülkeden 1478 firma yer alacak. Bunlardan birisi olan Roketsan, sistemlerini burada sergiliyor. Savunma sanayinin önemli unsurlarından Roketsan ise burada L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi’ni tanıttı.

Roketsan L-OMTAS tanıtıldı

Lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hedeflerini tam isabetle avlamayı hedefliyor. Üç ayaklı platformlardan atılabilecek L-OMTAS ile tanklar, zırhlı araçlar ve beton koruganlar gibi sert hedeflere karşı yeni bir savunma yeteneği Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına kazandırılıyor.

SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor 1 gün önce eklendi

L-OMTAS özellikleri

Ağırlık: 32kg

Çap: 160mm

Uzunluk: 1.7m

Menzil: 5.5km

Güdüm: Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık

Harp Başlığı: Tandem Anti Tank, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili, Termobarik

Platform: Üç Ayak, Taktik Tekerlekli ve Paletli Kara Araçları

Hedefler: Sabit ve Hareketli Hedefler, Tanklar, Zırhlı Araçlar, Muharebe Araçları, Beton Koruganlar





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Orta menzilli tanksavar Roketsan L-OMTAS ilk kez tanıtıldı