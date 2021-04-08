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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak

    Rol yapma, roguelike ve strateji türünün karşımı olan Heroic Expedition'ın iOS ve Android için daha öncesinde verilen çıkış tarihi ne yazık ki ertelendi.
    08 Nisan 2021, 05:00 (6 gün)
    1,6b
    3
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini DHGames'in yaptığı rol yapma, roguelike ve strateji türündeki Heroic Expedition'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor"

    Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi 7 Nisan olarak açıklanan Heroic Expedition'ın çıkış tarihi son anda ne yazık ki ufak bir ertelenme yaşadı. Oyunun yeni çıkış tarihi 9 Nisan 2021.

    Çıkışında ücretsiz olarak sunulucak oyunu şu anda isterseniz App Store veya Google Play üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    Heroic Expedition Heroic Expedition Heroic Expedition Heroic Expedition DHGAMES Rol Oyunu Ücretsiz 75M

    Tanıtım Yazısı

    Farklı oyun modlarına sahip, sürükleyici bir RPG oyunu. Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş ve dünyayı kaostan kurtar! Maceraperestler burada yetişip gelişiyor! Kutsal Diyar'daki muhteşem yolculuğuna başla!

    Oyun Özellikleri:

    • Fantastik bir Nors Hikâyesini Keşfet
    • Benzersiz bir çizim tarzı ve görsel temalar!
    • Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş
    • Oynamadığın Sürede de Devam Eden Ödüller
    • Oyunda değilken dahi savaşmaya ve ödülleri kazanmaya devam et!
    • Oyuna tekrar girdiğinde yükseltmelere başla!
    • Otomatik savaş yap, otomatik topla ve tek tıkla ganimetleri al!
    • Destansı Kahramanları Aydınlandır ve Evrimleştir
    • 5 farklı fraksiyona ait bambaşka 3D karakterleri topla!
    • Kahraman grubunu dilediğince seç. Kendi rüya takımını kur!
    • Savaş meydanında baş döndüren becerilerini kullan!
    • KENDİ Şehrini İnşa Et ve Oyunun Kilitli Kısımlarını Aç
    • Kendi şehrini inşa ederek kahramanlarını geliştir!
    • Yepyeni maceralar, ekipmanlar, savaşlar ve geliştirmelerle gerçek bir kahraman ol!
    • Sefer, labirent, boyut elebaşlarıyla farklı ve stratejik PVE modları!

    Dünyanın Her Yanından Oyuncularla Rekabet Et

    Solo eşleşmelerde ve sunucular arası turnuvalarda gücünü kanıtla. Arenanın hükümdarı ol ve muhteşem ödüller kazan! Bir kabileye katılarak arkadaşlarınla omuz omuza savaş. Kabileni geliştirerek daha fazla kaynak kazan!



    https://www.pocketgamer.com/articles/086285/heroic-expedition-the-norse-inspired-idle-rpg-will-launch-for-ios-and-android-this-week/
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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