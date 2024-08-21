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    Anlık Bildirim

    Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıklandı

    Sid Meier’s Civilization VII veya kısaca Civilization 7 için beklenen çıkış tarihi açıklandı. Firaxis Games, Gamescom kapsamında aynı zamanda bir de oynanış fragmanı yayınladı.

    Firaxis Games, Gamescom 2024'te Sid Meier's Civilization VII'nin çıkış tarihini açıkladı ve oynanışını paylaştı. Civilization 6’nın 2016 yılında, yani bundan sekiz yıl önce piyasaya sürüldüğü düşünülürse serinin hayranları için bekleyiş nihayet sona eriyor. Ancak yeni oyun ile birlikte bazı önemli değişiklikler de geliyor.

    Sid Meier’s Civilization 7, 2025’te geliyor

    Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıkland Tam Boyutta Gör
    Yapılan duyuruya göre 4X türündeki strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 7, 11 Şubat 2025'te piyasaya sürülecek. Erken erişim tarihi ise 6 Şubat. Civilization 7 lansman tarihinde PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ve Nintendo Switch'te mevcut olacak. Serinin önceki oyunları da farklı platformlara gelmişti ancak bunlar zamana yayılan çıkışlardı.
    Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıkland Tam Boyutta Gör
    Gamescom sırasında Firaxis Games ayrıca bazı büyük oynanış değişikliklerinin de olduğunu açıkladı. Bilindi üzere önceki Civilization oyunlarında tarihten ünlü bir lider seçilip senaryo boyunca ona bağlı kalarak ilerleniyordu. Civilization 7 ile birlikte her çağın başında, daha önce başardıklarınızın üzerine inşa etmeye devam edecek yeni bir medeniyet seçilecek. Yeni bir çağın başlangıcındaki seçenekleriniz, tarihsel bağlama ve mevcut uygarlığınızla halihazırda yaptıklarınıza bağlı olarak değişecek. Tam bir oyun Antik Çağ, Keşif Çağı ve Modern Çağ olmak üzere üç zaman dilimine sahip olacak. Elbette isterseniz tek bir çağ senaryosu da oynamak mümkün olacak.

    İlginç bir şekilde oyuncular aynı zamanda potansiyel liderlerin tamamından seçim yaparak ve onları tarihsel olarak doğru olmayan konumlarla eşleştirebilecek. Bu tip değişikliklerin seriye yeni başlayacaklar için olduğuna dikkat çekiliyor.

    Sid Meier’s Civilization 7 için Standart Sürüm PC, PS5 ve Xbox'ta 69,99 dolara, Switch'te ise 59,99 dolara satılacak. Deluxe Sürüm ise PC, PS5 ve Xbox'ta 99,99 dolara, Switch'te ise 89,99 dolara satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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