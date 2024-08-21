Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıklandı

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Firaxis Games, Gamescom 2024'te Sid Meier's Civilization VII'nin çıkış tarihini açıkladı ve oynanışını paylaştı. Civilization 6’nın 2016 yılında, yani bundan sekiz yıl önce piyasaya sürüldüğü düşünülürse serinin hayranları için bekleyiş nihayet sona eriyor. Ancak yeni oyun ile birlikte bazı önemli değişiklikler de geliyor.

Sid Meier’s Civilization 7, 2025’te geliyor

Tam Boyutta Gör Yapılan duyuruya göre 4X türündeki strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 7, 11 Şubat 2025'te piyasaya sürülecek. Erken erişim tarihi ise 6 Şubat. Civilization 7 lansman tarihinde PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ve Nintendo Switch'te mevcut olacak. Serinin önceki oyunları da farklı platformlara gelmişti ancak bunlar zamana yayılan çıkışlardı.

Tam Boyutta Gör Gamescom sırasında Firaxis Games ayrıca bazı büyük oynanış değişikliklerinin de olduğunu açıkladı. Bilindi üzere önceki Civilization oyunlarında tarihten ünlü bir lider seçilip senaryo boyunca ona bağlı kalarak ilerleniyordu. Civilization 7 ile birlikte her çağın başında, daha önce başardıklarınızın üzerine inşa etmeye devam edecek yeni bir medeniyet seçilecek. Yeni bir çağın başlangıcındaki seçenekleriniz, tarihsel bağlama ve mevcut uygarlığınızla halihazırda yaptıklarınıza bağlı olarak değişecek. Tam bir oyun Antik Çağ, Keşif Çağı ve Modern Çağ olmak üzere üç zaman dilimine sahip olacak. Elbette isterseniz tek bir çağ senaryosu da oynamak mümkün olacak.

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İlginç bir şekilde oyuncular aynı zamanda potansiyel liderlerin tamamından seçim yaparak ve onları tarihsel olarak doğru olmayan konumlarla eşleştirebilecek. Bu tip değişikliklerin seriye yeni başlayacaklar için olduğuna dikkat çekiliyor.

Sid Meier’s Civilization 7 için Standart Sürüm PC, PS5 ve Xbox'ta 69,99 dolara, Switch'te ise 59,99 dolara satılacak. Deluxe Sürüm ise PC, PS5 ve Xbox'ta 99,99 dolara, Switch'te ise 89,99 dolara satışa sunulacak.

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Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıkland