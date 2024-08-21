Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıklandı

Firaxis Games, Gamescom 2024'te Sid Meier's Civilization VII'nin çıkış tarihini açıkladı ve oynanışını paylaştı. Civilization 6’nın 2016 yılında, yani bundan sekiz yıl önce piyasaya sürüldüğü düşünülürse serinin hayranları için bekleyiş nihayet sona eriyor. Ancak yeni oyun ile birlikte bazı önemli değişiklikler de geliyor.
Sid Meier’s Civilization 7, 2025’te geliyor
İlginç bir şekilde oyuncular aynı zamanda potansiyel liderlerin tamamından seçim yaparak ve onları tarihsel olarak doğru olmayan konumlarla eşleştirebilecek. Bu tip değişikliklerin seriye yeni başlayacaklar için olduğuna dikkat çekiliyor.
Sid Meier’s Civilization 7 için Standart Sürüm PC, PS5 ve Xbox'ta 69,99 dolara, Switch'te ise 59,99 dolara satılacak. Deluxe Sürüm ise PC, PS5 ve Xbox'ta 99,99 dolara, Switch'te ise 89,99 dolara satışa sunulacak.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.