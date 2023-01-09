Tam Boyutta Gör Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars, bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Rolls-Royce, 2021 yılının aynı dönemine göre %8 artışla satış rekoru kırdı.

Rolls-Royce Motor Cars Ceo'su Torsten Müller-Ötvös, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘’Markamız dünya genelinde yaklaşık 50 ülkedeki müşterilerine 2021'e göre %8 artışla toplam 6.021 otomobil teslim etti. 2022 yılı Rolls-Royce Motor Cars için çok önemli bir yıl oldu. Sadece markamızın ilk tamamen elektrikli modeli olan Rolls-Royce Spectre'yi dünyaya tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda 12 aylık tek bir dönemde 6.000'den fazla otomobil teslim ettiğimiz ilk yıl olarak kayıtlara geçti.’’

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Rolls-Royce, 2022 yılında Orta Doğu, Asya-Pasifik, ABD ve Avrupa'da neredeyse tüm bölge satışlarında büyüme elde etti. Özelikle ABD, Çin ve Avrupa pazarları dengeli bir küresel satış tablosuna öncülük ediyor. Avrupa'da Rolls-Royce motorlu otomobil satışları, bölgeyi etkileyen ciddi jeopolitik zorluklara rağmen 2022'de yeni zirvelere ulaştı.

Diğer yandan, dünyanın ilk ultra lüks elektrikli süper coupe’si Rolls-Royce Spectre'ın ön siparişleri, ekim ayındaki tanıtımının ardından markanın en iddialı otomobillerini geride bıraktı. Otomobil üreticisinin 2030 yılı sonuna kadar sadece elektrikli modeller üretmeye yönelik ilk adımı Spectre’ın müşteri teslimatları bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek.

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Rolls-Royce, 2022 yılında kendi satış rekorunu kırdı