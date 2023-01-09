Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rolls-Royce, 2022 yılında kendi satış rekorunu kırdı

    Pandemi yılı olarak nitelendirebileceğimiz 2021'de satış rekoru kıran Rolls-Royce, 2022 yılında bu başarısını daha da ileriye taşıdı ve satışlarını yüzde 8 artırdı.
    Oy Ver
    Rolls-Royce, 2022 yılında kendi satış rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars, bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Rolls-Royce, 2021 yılının aynı dönemine göre %8 artışla satış rekoru kırdı.

     Rolls-Royce Motor Cars Ceo'su Torsten Müller-Ötvös, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    ‘’Markamız dünya genelinde yaklaşık 50 ülkedeki müşterilerine 2021'e göre %8 artışla toplam 6.021 otomobil teslim etti. 2022 yılı Rolls-Royce Motor Cars için çok önemli bir yıl oldu. Sadece markamızın ilk tamamen elektrikli modeli olan Rolls-Royce Spectre'yi dünyaya tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda 12 aylık tek bir dönemde 6.000'den fazla otomobil teslim ettiğimiz ilk yıl olarak kayıtlara geçti.’’

    Rolls-Royce, 2022 yılında Orta Doğu, Asya-Pasifik, ABD ve Avrupa'da neredeyse tüm bölge satışlarında büyüme elde etti. Özelikle ABD, Çin ve Avrupa pazarları dengeli bir küresel satış tablosuna öncülük ediyor. Avrupa'da Rolls-Royce motorlu otomobil satışları, bölgeyi etkileyen ciddi jeopolitik zorluklara rağmen 2022'de yeni zirvelere ulaştı. 

    Diğer yandan, dünyanın ilk ultra lüks elektrikli süper coupe’si Rolls-Royce Spectre'ın ön siparişleri, ekim ayındaki tanıtımının ardından markanın en iddialı otomobillerini geride bıraktı. Otomobil üreticisinin 2030 yılı sonuna kadar sadece elektrikli modeller üretmeye yönelik ilk adımı Spectre’ın müşteri teslimatları bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız