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    Çinli BYD'nin YangWang markası, 1100 beygirlik elektrikli SUV tanıttı

    Mercedes ve BMW gibi üst segment markalarla rekabet için geliştirilen YangWang U8, dört elektrik motoru sayesinde 360 derece tank dönüşü ve yengeç modu gibi fonksiyonlar sunuyor.
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    Yangwang U8 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Çin'deki NEV (Yeni Enerjili Araç) satışlarındaki başarısıyla adından söz ettiren BYD, daha üst segmentteki rakipleriyle boy ölçüşebilmek adına YangWang isimli yeni bir elektrikli araç markası kurdu. YangWang U8 de bu markanın duyurduğu ilk iki modelden biri olarak karşımızda.

    YangWang U8, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni YangWang U8, merdiven şasi üzerine inşa edilen %100 elektrikli ve lüks bir arazi aracı olarak tanımlanıyor. Sahip olduğu tasarımla da oldukça kaslı bir görünüm sunan elektrikli SUV'da dört tane elektrik motoru ve arazi sürüş yeteneğine yardımcı olan özel teknolojiler bulunuyor. Tasarımdaki detayları saymazsak, genel silüet olarak Land Rover Defender esintileri görmek de mümkün.

    YangWang U8, bir offroad aracı olarak tanımlanmasına rağmen aydınlatmalı ön panjur gibi lüks sayılabilecek detaylara sahip. Ayrıca, panjurla bir bütün gibi görünen LED ışık imzası da elektrikli SUV'a farklı bir hava katmış. Bunun dışında köşeli çamurluk uçları, 20 inç jantlar, gizli kapı kolları, sekizgen formdaki stepne kapağı ve bölünmüş LED stoplar da YangWang U8'in tasarım detayları arasında.

    Elektrikli SUV; 5300 mm uzunluğa ve 3050 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada, yeni Defender 130'dan biraz daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Söz konusu modelde BYD'nin bıçak tipi pil hücrelerinden oluşan batarya paketi kullanılmış ancak kapasite ve tahmini menzil verileri henüz belli değil. U8'de ayrıca dörtlü motor sistemi için geliştirilmiş "Yisifang" teknolojisi de mevcut. Bu teknolojinin tüm versiyonlarda standart olacağı söyleniyor.

    Yangwang U8 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    YangWang U8'de her bir motor 295 hp güç ve 420 Nm tork üretiyor. Şirket açıklamasına göre, elektrikli SUV toplamda 1100 hp güç sunuyor. Böylece bu büyük ve ağır SUV, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. U8'de ayrıca gelişmiş tork yönlendirme fonksiyonları ve geleneksel sistemlerden 100 kat daha hızlı olduğu belirtilen elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor.

    Markanın açıklamasına göre, yeni U8'de 360 derece tank dönüşü ve yengeç modu gibi özellikler sunulacak. Arka tekerleklerin de öndekiler gibi açılanmasıyla mümkün olan yengeç modunu daha önce elektrikli Hummer'da görmüştük. Bunlara ek olarak, su geçirmez ve sızdırmaz gövde sayesinde derin sulardan geçme modu ve farklı offroad senaryolarına uygun sürüş modları da SUV'un yeteneklerini artıran özelliklerden.Son olarak, SUV'un patlak lastikle bile 120 km/s hızda sürülebileceği de paylaşılan detaylar arasında. 

    Fiyat konusunda henüz bilgi yok ancak yerel medyanın haberlerine göre U8, 1 milyon yuan (2.77 milyon TL) civarında fiyat etiketine sahip olacak. Siz YangWang U8'in tasarımını nasıl buldunuz?

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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