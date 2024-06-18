Geleceğin orduları şekilleniyor: Rolls-Royce’tan hibrit motorlu gizli tank adımı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rolls-Royce'un Güç Sistemleri bölümü, askeri kara araçlarına yönelik MTU motor programını hibrit bir güç paketi üzerinde genişletiyor. Firma, yeni güç ünitesiyle NATO kuvvetlerinde son derece başarılı olan MTU Series 199'un 10 silindirli, 1100 kW'ın (1,475 hp) üzerinde güç çıkışına sahip bir versiyonunu ortaya koyuyor. Yeni nesil hibrit motor ile tanklar gizlilik özellikleri kazanabilir.

Gizlilik odaklı tanklar geliyor

Rolls-Royce'un Series 199 MTU motorları, NATO tarafından kullanılan Boxer 8×8 ve Ajax ailesi ile ABD tarafından kullanılan M10 Booker savaş aracı gibi birçok araca güç sağlıyor. Firma, 2000’lerin başından bu yana altı ve sekiz silindirli varyantlar da dahil olmak üzere bu seriden 4.000'den fazla motor üretti. Şimdi ise bu motorlar modern dünyanın modern ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişime uğruyor.

Geleceğin zırhlı askeri kara araçları tahrik için daha fazla güce ve elektronik sistemler için yerleşik güç kaynağına ihtiyaç duyacak, bu artık bariz olan bir gelişim. Bu amaçla Rolls-Royce'un yeni MTU hibrit tahrik sistemi, yüksek performanslı bir dizel motorun avantajlarını batarya-elektrikli tahrik sistemiyle birleştiriyor. Rolls-Royce, yeni motorun daha kolay, daha mobil ve daha kompakt olduğunu, maliyet noktasında avantajlar sunduğunu söylüyor.

İnsansız kara aracı ALPAR, ilk kez yurt dışında görücüye çıkıyor 1 gün önce eklendi

Hibrit motorlu bir tank veya kara araçlar ile aslında bir paradigma değişimi de yaşanacak gibi görünüyor. Tanklar, sahada orduların bel kemiğini ve ana ateş gücünü oluşturuyor olsa da günümüzde ve yakın gelecekte bu araçların mevcut halleriyle hayatta kalmaları zorlaşacak. Hibrit tahrik sitemleri veya tam elektrikli sistemler ile bu araçların termal ayak izleri ve gürültüleri ortadan kaldırılıyor. Bu da düşman keşfi, sızma ve baskın gibi ek olasılıklara kapı açıyor.

1.100 kW'ın üzerinde güce sahip 10V Series 199

Tam Boyutta Gör 260 ila 800 kW arasında güçlere sahip MTU Series 199, birçok askeri kara savunma programında iyi biliniyor ve 15'ten fazla ülkede farklı iklim koşullarında kullanılıyor. 10 silindirli varyant ile 199 serisi 1.100 kW'a (1,475 hp) kadar bir güç aralığını kapsayacak ve 50 ila 70 ton ağırlığındaki araçlara da güç sağlayabilecek.

MTU Series 199'un modüler tasarım prensibi ve kompakt boyutları sayesinde, 10 silindirli motor sadece yeni araçlar için değil, aynı zamanda mevcut araçların yeniden güçlendirilmesi için de kullanılabilecek.

Askeri elektrifikasyon bazıları için saçma ve “iklim kaygısı” nedeniyle zorlanan bir olgu olarak görülse de aslında bu durum böyle değil. ABD, ordusunu tamamen elektrikli olacak şekilde modernize etmeye çalışıyor. Görünüşe göre AB ise daha yumuşak bir geçiş istiyor. Ancak bu geçişin nedeni çevresel kaygılardan kaynaklanmıyor. Modern savaşlarda artık ordular ve araçlar çok daha fazla elektronik bileşenlere sahip. Bu bileşenler için artık yerleşik elektrik gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Rolls-Royce'un yeni MTU hibrit tahrik sistemi dizel motoruyla bataryalarını şarj ederken güç konusunda herhangi bir aksama yaşanmamasını amaçlıyor. Şirket gelecekte bu motor serisini 1.200 kW'a çıkarmak istiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.