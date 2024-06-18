Geleceğin orduları şekilleniyor: Rolls-Royce’tan hibrit motorlu gizli tank adımı!

Gizlilik odaklı tanklar geliyor
Rolls-Royce'un Series 199 MTU motorları, NATO tarafından kullanılan Boxer 8×8 ve Ajax ailesi ile ABD tarafından kullanılan M10 Booker savaş aracı gibi birçok araca güç sağlıyor. Firma, 2000’lerin başından bu yana altı ve sekiz silindirli varyantlar da dahil olmak üzere bu seriden 4.000'den fazla motor üretti. Şimdi ise bu motorlar modern dünyanın modern ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişime uğruyor.
Geleceğin zırhlı askeri kara araçları tahrik için daha fazla güce ve elektronik sistemler için yerleşik güç kaynağına ihtiyaç duyacak, bu artık bariz olan bir gelişim. Bu amaçla Rolls-Royce'un yeni MTU hibrit tahrik sistemi, yüksek performanslı bir dizel motorun avantajlarını batarya-elektrikli tahrik sistemiyle birleştiriyor. Rolls-Royce, yeni motorun daha kolay, daha mobil ve daha kompakt olduğunu, maliyet noktasında avantajlar sunduğunu söylüyor.
Hibrit motorlu bir tank veya kara araçlar ile aslında bir paradigma değişimi de yaşanacak gibi görünüyor. Tanklar, sahada orduların bel kemiğini ve ana ateş gücünü oluşturuyor olsa da günümüzde ve yakın gelecekte bu araçların mevcut halleriyle hayatta kalmaları zorlaşacak. Hibrit tahrik sitemleri veya tam elektrikli sistemler ile bu araçların termal ayak izleri ve gürültüleri ortadan kaldırılıyor. Bu da düşman keşfi, sızma ve baskın gibi ek olasılıklara kapı açıyor.
1.100 kW'ın üzerinde güce sahip 10V Series 199
MTU Series 199'un modüler tasarım prensibi ve kompakt boyutları sayesinde, 10 silindirli motor sadece yeni araçlar için değil, aynı zamanda mevcut araçların yeniden güçlendirilmesi için de kullanılabilecek.
Askeri elektrifikasyon bazıları için saçma ve “iklim kaygısı” nedeniyle zorlanan bir olgu olarak görülse de aslında bu durum böyle değil. ABD, ordusunu tamamen elektrikli olacak şekilde modernize etmeye çalışıyor. Görünüşe göre AB ise daha yumuşak bir geçiş istiyor. Ancak bu geçişin nedeni çevresel kaygılardan kaynaklanmıyor. Modern savaşlarda artık ordular ve araçlar çok daha fazla elektronik bileşenlere sahip. Bu bileşenler için artık yerleşik elektrik gücüne ihtiyaç duyuluyor.
Rolls-Royce'un yeni MTU hibrit tahrik sistemi dizel motoruyla bataryalarını şarj ederken güç konusunda herhangi bir aksama yaşanmamasını amaçlıyor. Şirket gelecekte bu motor serisini 1.200 kW'a çıkarmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.