Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başladı

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İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu üzere otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz 2022 yani bugün itibarıyla başladı. Yeni düzenlemeyle otomobillerin hız sınırları yükseltildi.

Düzenleme ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s oldu.

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Ayrıca, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında da 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltileceği de belirtildi.

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Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması başladı