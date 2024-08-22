Ronaldo YouTube kanalı rekor üstüne rekor kırıyor, ilk gün altın plaketi aldı

Ronaldo YouTube kanalı uçuşta
Henüz ilk saatinde 624 bin aboneye ulaşan kanal 90 dakika içerisinde ise 1 milyonu geçti. En hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan kanal unvanını eline geçiren Ronaldo 4 saat içerisinde de 4 milyon takipçiye ulaştı.
Instagram’da en çok takipçiye sahip hesap olmasının etkisini iyi kullanan Ronaldo bir gün içerisinde 25 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Kanala yüklenen videolar da hızlı bir şekilde trafik almaya başladı. Ronaldo’nun MrBeast kanalını en azından trafik olarak geçmesi bekleniyor zira MrBeast günlük 65-70 milyon ortalama izlenmeye sahip. Ronaldo ise ilk gün 90 milyon izlenmeyi geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.