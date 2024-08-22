Ronaldo YouTube kanalı rekor üstüne rekor kırıyor, ilk gün altın plaketi aldı

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Tam Boyutta Gör YouTube üzerinde uzun süredir devam eden MrBeast hakimiyeti sona erecek gibi görünüyor. Daha dün YouTube platformuna adım attığını duyuran ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo platforma büyük bir hareketlilik getirdi.

Ronaldo YouTube kanalı uçuşta

Henüz ilk saatinde 624 bin aboneye ulaşan kanal 90 dakika içerisinde ise 1 milyonu geçti. En hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan kanal unvanını eline geçiren Ronaldo 4 saat içerisinde de 4 milyon takipçiye ulaştı.

YouTube kanalı açan Cristiano Ronaldo yeni rekorlar kırıyor 1 gün önce eklendi

Instagram’da en çok takipçiye sahip hesap olmasının etkisini iyi kullanan Ronaldo bir gün içerisinde 25 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Kanala yüklenen videolar da hızlı bir şekilde trafik almaya başladı. Ronaldo’nun MrBeast kanalını en azından trafik olarak geçmesi bekleniyor zira MrBeast günlük 65-70 milyon ortalama izlenmeye sahip. Ronaldo ise ilk gün 90 milyon izlenmeyi geçti.

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