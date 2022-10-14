Roomba s9+ şimdi daha akıllı

Tam Boyutta Gör 20 yıldır robot süpürge pazarında faaliyet gösteren ve alanının ilklerinden sayılan ABD’li iRobot firması iddialı ürünlerle rekabetçi olmaya devam ediyor. Roomba s9+ akıllı robot süpürgesi üstün özellikleri ile öne çıkıyor.

Roomba s9+ neler sunuyor?

Akıllı robot süpürge ve paspaslarıyla tüm dünyada 40 milyondan fazla eve giren iRobot, eşsiz bir tasarıma, en yüksek emiş gücüne ve daha geniş kauçuk fırçalara sahip Roomba s9+ ürününü iRobot OS (İşletim Sistemi) ile devamlı güncelleyerek kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni özellikler sunuyor.

Roomba s9+ akıllı robot süpürgenin “D” şeklinde tasarımı, birbirine zıt yönde dönen kauçuk fırçaların %30 oranında büyütülmesine imkan tanıyor. Bu sayede Roomba s9+ daha geniş bir alanı kısa sürede temizleyebiliyor. Bu tasarım, aynı zamanda Perfect Edge teknolojisinin gelişmiş sensörleri ve özel olarak tasarlanmış köşe fırçası ile birlikte özellikle kenar ve köşelerde derinlemesine temizlik sağlıyor.

10 kata kadar farklı harita kaydetme özelliğine sahip Roomba s9+ robot süpürge, temizlenmesi ve uzak durulması istenen alanların Türkçe iRobot Home uygulaması üzerinde belirlenmesi ile mutlak kontrolü kullanıcıya veriyor. Haftalık temizlik rutinleri ve hatta oda bazlı tahmini temizlik süreleri bilgisi ile her bir oda için ayrı bir temizlik programı oluşturulabiliyor.

iRobot OS sayesinde Roomba s9+ robot süpürge, kullanıcının temizlik alışkanlıklarını öğreniyor ve uygulama aracılığıyla "akşam yemeğinden sonra yemek masasının altını temizlemek" gibi düzenli temizlik önerileri sunuyor. Mevsim geçişleri ve evcil hayvanların tüy dökme mevsimlerinde artan temizlik ihtiyacı ile programda düzenleme öneriyor. “Evden ayrıldığımda temizle” özelliği sayesinde, onay verilirse kullanıcı evden çıktıktan sonra temizliği başlatıp eve döndüğünde ise bitiriyor.

Son güncellemeler ile Roomba s9+ akıllı robot süpürge artık sesli komutlarla da kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar seçilen odaların temizliği için Siri kısayolları oluşturabiliyor ve örneğin robot süpürge oturma odasının temizlenmesi için sesli olarak yönlendirilebiliyor. Bunun yanı sıra iRobot Home uygulaması üzerinden aktif hale getirilebilen çocuk ve evcil hayvan kilidi sayesinde, evin meraklı üyelerinin istenmeyen zamanlarda temizliği başlatması veya yarım bırakması önlenebiliyor.

Önce evinizi, sonra kendini temizliyor

Roomba s9+ akıllı robot süpürge evi temizledikten sonra kendi toz haznesini de temizliyor. Clean Base Otomatik Kir Boşaltma Sistemi sayesinde kir, toz ve kalıntılar, polen ve küfün %99'unu yakalamak için alerjen engelleme malzemesi kullanan AllergenLock torbalarına otomatik olarak geçiyor. Bu sayede 60 gün boyunca tozdan ve kirden uzak kalınabiliyor.

Imprint Link teknolojisi sayesinde, Roomba s9+ akıllı robot süpürge süpürme işlemini tamamladıktan sonra Braava jet m6 robot paspasa otomatik olarak bir talimat gönderiyor ve böylece Braava robot paspas silme işlemine başlıyor. Bu iki robotun takım çalışması, zemin temizliğinde kapsamlı ve konforlu bir çözüm sunuyor.

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