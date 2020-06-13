Rovio bu kez bir gizem bulma ve renk eşleştirme oyunu ile karşımızda

Mobil dünyada Angry Birds oyunu ve oyunda kullandığı gerçekçi yıkım fizikleri ile popüler olan Rovio uzun süre bunu devam ettirdi. Bununla birlikte konsept artık ilgi görmekten uzaklaşınca firma da farklı türlere el attı.

Small Town Murders: Match 3 neler sunuyor?

Small Town Murders: Match 3 oyunu gizli nesne bulma ve renk eşleştirme türlerini bir araya getiriyor. Bununla birlikte gizli nesneleri bulmak renk eşleştirme bölümlerinde alacağınız puana bağlı.

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Thornton Grove şehrinde gizem yazarı Nora Mistry olarak cinayet mahallindeki kanıtları araştırmalı ve katili bulmalısınız. Oyunda her hamleniz renk eşleştirme bölümleri üzerinden oluyor. Örneğin evde bir nesneyi bulma, oyuna yeni bir karakterin katılması veya bir şüpheliyle konuşma gibi işlemler için bölümleri geçmeniz şart.

Türün yapısı gereği sayısız eşleşme bölümü var. Haliyle çözülecek cinayet olayları da onlarca oluyor. Bu bakımdan uzun sürecek bir eğlence sizi bekliyor. Grafik atmosferi ve karakter animasyonları da oldukça başarılı.

Small Town Murders: Match 3 Rovio Entertainment Oyj Oyunlar Ücretsiz 157.5 MB

Small Town Murders: Match 3 Rovio Entertainment Corporation Bulmaca Ücretsiz 118M

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