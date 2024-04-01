Royal Enfield'ın ikonik motosikletleri K-RIDES ile Türkiye'de

İlk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-RIDES, Royal Enfield Türkiye lansmanını Watergarden AVM’deki JJ Arena'da 29 Mart Cuma günü Kibar Holding üst yönetimi, Royal Enfield temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdi.
Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, K-RIDES aracılığıyla bundan böyle motorseverlere 'erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium' ürün ve hizmet götüreceklerini vurgularken, “Ülkemizde son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle insanlar farklı mobilite seçeneklerine yöneldi. Motosiklet bu anlamda talebin arttığı araçların başında geliyor. Biz de bu dönüşüm karşısında motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını bir araya getirme misyonunu üstlendik.
K-RIDES aracılığıyla müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, motosiklet topluluğuna yönelik etkinlikler, deneyim sürüşü, sürüş eğitimleri ve sadakat programları gibi kapsamlı bir deneyim sunacağız. 2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek birinci önceliğimiz olacak” diye konuştu.
123 yıldır yollarda
Royal Enfield’in dünyaca ünlü motosiklet modelleri K-RIDES’ın mağazasında
K-RIDES’ın İstanbul, Ataşehir’deki Watergarden AVM’de açılan mağazasında Royal Enfield’in modern klasik ve ikonlar serisinden Bullet 350, HNTR 350, Classic 350, Meteor 350 modelleri, uzun yol sürüşleri için Super Meteor 650 modeli, retro-klasik Interceptor 650 ve cafe racer Continental GT650 modeli, ADV sınıfında Scram 411 ve efsane Himalayan 450 modellerimotorseverlerin beğenisine sunuldu.
Mağazada, Royal Enfield motosiklet modellerinin yanı sıra kıyafet, koruyucu ekipman ve aksesuar gibi motorseverlerin ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı ürünlerde de satılıyor. Satış sonrası ve servis hizmetleri de yine Watergarden AVM’deki merkez servis noktası üzerinden sağlanacak. K-Rides bahsi geçen motosiklet ve malzemeleri mağazasının yanı sıra e-ticaret kanalı ve kuracağı bayi ağı üzerinden de motorseverlerle buluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...