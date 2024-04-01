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    Royal Enfield'ın ikonik motosikletleri K-RIDES ile Türkiye'de

    K-RIDES dünyanın köklü motosiklet markalarından Royal Enfield’in global lider olduğu 350cc ve 650 cc aralığındaki orta hacimli modellerini Türkiye'deki motorseverlerin beğenisine sundu.
    Royal Enfield'ın ikonik motosikletleri K-RIDES ile Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Kibar Holding'in yeni topluluk şirketi K-RIDES, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile başlattığı iş birliği kapsamında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi orta boy 350cc ile 650cc arası motor hacmine sahip modellerinin yanı sıra, motosiklet sektöründe büyük heyecan yaratan ve merakla beklenen 450cc Himalayan modelini Türkiye pazarıyla buluşturdu. 

    İlk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-RIDES, Royal Enfield Türkiye lansmanını Watergarden AVM’deki JJ Arena'da 29 Mart Cuma günü Kibar Holding üst yönetimi, Royal Enfield temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdi.

    Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, K-RIDES aracılığıyla bundan böyle motorseverlere 'erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium' ürün ve hizmet götüreceklerini vurgularken, “Ülkemizde son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle insanlar farklı mobilite seçeneklerine yöneldi. Motosiklet bu anlamda talebin arttığı araçların başında geliyor. Biz de bu dönüşüm karşısında motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını bir araya getirme misyonunu üstlendik.

    K-RIDES aracılığıyla müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, motosiklet topluluğuna yönelik etkinlikler, deneyim sürüşü, sürüş eğitimleri ve sadakat programları gibi kapsamlı bir deneyim sunacağız. 2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek birinci önceliğimiz olacak” diye konuştu.

    123 yıldır yollarda

    Royal Enfield'ın ikonik motosikletleri K-RIDES ile Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    1901 yılında kurulan Royal Enfield dünya çapında, 200'den fazla özel mağaza dahil olmak üzere binden fazla temas noktasına sahip. Bugün herhangi bir Royal Enfield model motosiklet satın alanlar, üç yıllık üretici garantisi, üç yıllık yol yardımı ve Riders Club Europe'a ücretsiz üyelik kazanıyor.

    Royal Enfield’in dünyaca ünlü motosiklet modelleri K-RIDES’ın mağazasında

    K-RIDES’ın İstanbul, Ataşehir’deki Watergarden AVM’de açılan mağazasında Royal Enfield’in modern klasik ve ikonlar serisinden Bullet 350, HNTR 350, Classic 350, Meteor 350 modelleri, uzun yol sürüşleri için Super Meteor 650 modeli, retro-klasik Interceptor 650 ve cafe racer Continental GT650 modeli, ADV sınıfında Scram 411 ve efsane Himalayan 450 modellerimotorseverlerin beğenisine sunuldu.

    Mağazada, Royal Enfield motosiklet modellerinin yanı sıra kıyafet, koruyucu ekipman ve aksesuar gibi motorseverlerin ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı ürünlerde de satılıyor. Satış sonrası ve servis hizmetleri de yine Watergarden AVM’deki merkez servis noktası üzerinden sağlanacak. K-Rides bahsi geçen motosiklet ve malzemeleri mağazasının yanı sıra e-ticaret kanalı ve kuracağı bayi ağı üzerinden de motorseverlerle buluşturacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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