Royal Enfield'ın ikonik motosikletleri K-RIDES ile Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Kibar Holding'in yeni topluluk şirketi K-RIDES, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile başlattığı iş birliği kapsamında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi orta boy 350cc ile 650cc arası motor hacmine sahip modellerinin yanı sıra, motosiklet sektöründe büyük heyecan yaratan ve merakla beklenen 450cc Himalayan modelini Türkiye pazarıyla buluşturdu.

İlk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-RIDES, Royal Enfield Türkiye lansmanını Watergarden AVM’deki JJ Arena'da 29 Mart Cuma günü Kibar Holding üst yönetimi, Royal Enfield temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, K-RIDES aracılığıyla bundan böyle motorseverlere 'erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium' ürün ve hizmet götüreceklerini vurgularken, “Ülkemizde son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle insanlar farklı mobilite seçeneklerine yöneldi. Motosiklet bu anlamda talebin arttığı araçların başında geliyor. Biz de bu dönüşüm karşısında motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını bir araya getirme misyonunu üstlendik.

K-RIDES aracılığıyla müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, motosiklet topluluğuna yönelik etkinlikler, deneyim sürüşü, sürüş eğitimleri ve sadakat programları gibi kapsamlı bir deneyim sunacağız. 2024’te katılacak yeni modellerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek birinci önceliğimiz olacak” diye konuştu.

123 yıldır yollarda

Tam Boyutta Gör 1901 yılında kurulan Royal Enfield dünya çapında, 200'den fazla özel mağaza dahil olmak üzere binden fazla temas noktasına sahip. Bugün herhangi bir Royal Enfield model motosiklet satın alanlar, üç yıllık üretici garantisi, üç yıllık yol yardımı ve Riders Club Europe'a ücretsiz üyelik kazanıyor.

Royal Enfield’in dünyaca ünlü motosiklet modelleri K-RIDES’ın mağazasında

K-RIDES’ın İstanbul, Ataşehir’deki Watergarden AVM’de açılan mağazasında Royal Enfield’in modern klasik ve ikonlar serisinden Bullet 350, HNTR 350, Classic 350, Meteor 350 modelleri, uzun yol sürüşleri için Super Meteor 650 modeli, retro-klasik Interceptor 650 ve cafe racer Continental GT650 modeli, ADV sınıfında Scram 411 ve efsane Himalayan 450 modellerimotorseverlerin beğenisine sunuldu.

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Mağazada, Royal Enfield motosiklet modellerinin yanı sıra kıyafet, koruyucu ekipman ve aksesuar gibi motorseverlerin ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı ürünlerde de satılıyor. Satış sonrası ve servis hizmetleri de yine Watergarden AVM’deki merkez servis noktası üzerinden sağlanacak. K-Rides bahsi geçen motosiklet ve malzemeleri mağazasının yanı sıra e-ticaret kanalı ve kuracağı bayi ağı üzerinden de motorseverlerle buluşturacak.

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