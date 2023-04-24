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    Nvidia, RTX 4070 üretimini azaltabilir: Peki neden?

    GPU pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, ekran kartı pazarında yaşanan duraksama nedeniyle RTX 4070 üretimini azaltabilir. Peki GPU devi neler planlıyor? İşte detaylar
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    Nvidia, RTX 4070 üretimini azaltabilir: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye modeli RTX 4070'i kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, pazarda yaşanan durgunluk nedeniyle üretime ara verebilir. GPU devi, yeni kararla stok fazlalığını önlemeyi planlıyor. İşte detaylar

    Nvidia, RTX 4070 üretimine ara verebilir

    Bilindiği üzere ekran kartı pazarında yaşanan tedarik ve stok sorunları günümüzde sona ermiş durumda. Bununla birlikte madencilik sonrası RTX 30 ve RTX 20 serisi çok sayıda GPU, ikinci el pazarında boy göstermeye başladı. Şimdi yeni söylentiler, Nvidia'nın bu yavaşlayan satışlara yanıt olarak RTX 4070 üretimini geçici olarak kısıtlayabileceğini söylüyor. 

    Sektöre yakın kaynaklara göre Nvidia, stok sorunlarını önlemek ve perakende kanallarındaki envanter fazlalığını azaltmak adına üretim ortakları ile görüşmelere başladı. Bu noktada GPU devinin, RTX 4070 üretimini bir ay süreyle duraklatacağı bildiriliyor.

    Ayrıca paylaşılan raporlar, Inno3D RTX 4070 Twin X2 ve Palit RTX 4070 Dual gibi bazı modellerin özellikle İngiltere pazarında yeni indirimler aldığını gösteriyor. An itibariyle her iki kartın fiyatı 550 dolara kadar gerilemiş durumda. Bilmeyenler için RTX 4070, ülkemizde 14.999 TL'den başlayan fiyatlar ile tanıtıldı. Kartın yurt dışı fiyatı ise 599 dolar. Küresel pazarda başlayan fiyat indirimlerinin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bunu bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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