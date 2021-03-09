RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı

Nvidia’nın orta sınıfa yönelik olarak piyasaya sürdüğü RTX 3070 8GB ekran kartı yükseltilebiliyor. Bir hız aşırtma uzmanı ekran kartının bellek modüllerini 16GB seviyesine kadar yükseltmeyi başarmış.
RTX 3070 16GB
Nvidia GeForce RTX 3070 bilindiği üzere 8GB 14Gbps GDDR6 bellek ile geliyor ve daha yüksek kapasitelerin olmaması oyuncular tarafından eleştirilmişti. Hız aşırtmacı VIK en azından kendi çapında 16GB bellekli GeForce RTX 3070 elde etmeyi başarmış.İlginizi Çekebilir Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak
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Elindeki ekran kartının bellek modüllerini 16Gbps muadilleri ile değiştiren VIK ilk etapta bazı siyah ekran hatası alsa da EVGA Precision-X hız sınırlama yazılımı sonrasında sistemi dengelemiş. Ayrıca devre kartı da yeni modülleri algılamakta sıkıntı yaşamamış.
RTX 3070 16GB modlu ekran kartı 3Dmark TimeSpy testlerinde 8356 puan başlangıcı yapmış olsa da saat frekanslarının sınırlanması sonrasında 13000 puana çıkmış. GeForce sürücüsü ve GPU-Z yazılımı yeni bellek kapasitesini doğru bir şekilde görebilmiş.
Ekran kartının bellek kapasitesini modlamak oldukça riskli bir iş ancak genelde üretici firmanın o kapasite için bir planı varsa yazılıma entegre edilmiş oluyor. RTX 3070 için 16GB kapasite iddiaları bir dönem gündemdeydi. Muhtemelen kart yeni bellekleri bu sayede sıkıntısız tanıyabildi.
https://www.techpowerup.com/279442/nvidia-geforce-rtx-3070-memory-modded-with-16gb Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Olay tamamen tersine döndü. Artık ekran kartı olarak bakamıyorum. Piyasada ekran kartı felan yok arkadaşlar. Bunların hepsi madenci kartı. Sitem toplayamıyoruz artık. Madenci kartı alıp oyuncu / tasarımcı olmaya çalışıyoruz gibi işler garip bir hal aldı.
Ekran kartı üreticilerinin umurunda değiliz.
[color=#333333]Ekran kartının bellek kapasitesini modlamak oldukça riskli bir iş [color=#333333]ancak genelde üretici firmanın o kapasite için bir planı varsa yazılıma entegre edilmiş oluyor[color=#333333]. RTX 3070 için 16GB kapasite iddiaları bir dönem gündemdeydi. Muhtemelen kart yeni bellekleri bu sayede sıkıntısız tanıyabildi.
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[color=#333333]Burdan şu çıkarımı yapabilir miyiz?
[color=#333333]NVİDİA der ki[color=#333333] [color=#333333] : 3070'i 8gb çıkaralım , malları satalım cayır cayır
[color=#333333] mırın kırın ederler şimdi niye 8gb oldu diye , sonra bi 3070Tİ çakarız piyasaya
[color=#333333]onuda 16gb yaparız , ordan da cukkalarız , oh mis
[color=#333333]firmamızı , bak bak müşterilerimiz istedi bizde yaptık diye parlatırız
esas sorum ; bellek 16gb olacak ama gpu hızı veya gpu çekirdeği daha yüksek olmadığı sürece FPS artışı olur mu ki?
3060'da görüyoruz bellek miktarı 2 katı ama gpu çekirdeği düşük olduğu için FPS aşşağılarda
Diğer yönden elbette Nvidia dediğiniz hamleyi düşünüyor. Kartlar satışa çıkmadan önce hem 3070 hem 3080 için gündeme geldi. Önce aralık sonra ocak gibi iddialar vardı ama üretim noktasındaki sıkıntılarla bu olay daha ileri atıldı. 3080 alırken de aklımda soru işaretiydi. Şükür Vatan MSI Trio'yu sunarken yetişmiştim Bostancı mağazasına. Aldım, kurtuldum o dertlerden. Bu noktadan sonra 2 ihtimal var. Ya bu seneyi de böyle kapatıp seneye yine güzel artışla 4000 serisine geçilebilir ya da 2. yarıda 3080ti gibi bir kart ile refresh yapabilir.