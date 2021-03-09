Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı

    Hız aşırtmacı VIK elindeki GeForce RTX 3070 ekran kartını modlayarak 16GB bellek takmayı başarmış. Testlerde de modlu ekran kartı herhangi bir sıkıntı yaşatmamış.
    09 Mart 2021, 10:30 (5 sa.)
    2,1b
    47
    8
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın orta sınıfa yönelik olarak piyasaya sürdüğü RTX 3070 8GB ekran kartı yükseltilebiliyor. Bir hız aşırtma uzmanı ekran kartının bellek modüllerini 16GB seviyesine kadar yükseltmeyi başarmış.

    RTX 3070 16GB

    Nvidia GeForce RTX 3070 bilindiği üzere 8GB 14Gbps GDDR6 bellek ile geliyor ve daha yüksek kapasitelerin olmaması oyuncular tarafından eleştirilmişti. Hız aşırtmacı VIK en azından kendi çapında 16GB bellekli GeForce RTX 3070 elde etmeyi başarmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor"

    Elindeki ekran kartının bellek modüllerini 16Gbps muadilleri ile değiştiren VIK ilk etapta bazı siyah ekran hatası alsa da EVGA Precision-X hız sınırlama yazılımı sonrasında sistemi dengelemiş. Ayrıca devre kartı da yeni modülleri algılamakta sıkıntı yaşamamış.

    RTX 3070 16GB modlu ekran kartı 3Dmark TimeSpy testlerinde 8356 puan başlangıcı yapmış olsa da saat frekanslarının sınırlanması sonrasında 13000 puana çıkmış. GeForce sürücüsü ve GPU-Z yazılımı yeni bellek kapasitesini doğru bir şekilde görebilmiş.

    Ekran kartının bellek kapasitesini modlamak oldukça riskli bir iş ancak genelde üretici firmanın o kapasite için bir planı varsa yazılıma entegre edilmiş oluyor. RTX 3070 için 16GB kapasite iddiaları bir dönem gündemdeydi. Muhtemelen kart yeni bellekleri bu sayede sıkıntısız tanıyabildi.



    https://www.techpowerup.com/279442/nvidia-geforce-rtx-3070-memory-modded-with-16gb
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Altyazar 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gtx 1050 ti 16gb bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    zumrutkahve (N. Zümrüt Yurtsever) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya hiç bir yerde ekran kartı yok nereden bulabilirim acabaa
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zeytunk (kamil zeytun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    EKRAN KARTI YOKLUGU DAHA NELER DUYACAGIZ
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler bunu beğendi.

    Olay tamamen tersine döndü. Artık ekran kartı olarak bakamıyorum. Piyasada ekran kartı felan yok arkadaşlar. Bunların hepsi madenci kartı. Sitem toplayamıyoruz artık. Madenci kartı alıp oyuncu / tasarımcı olmaya çalışıyoruz gibi işler garip bir hal aldı.

    Ekran kartı üreticilerinin umurunda değiliz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    @ekrem71


    [color=#333333]Ekran kartının bellek kapasitesini modlamak oldukça riskli bir iş [color=#333333]ancak genelde üretici firmanın o kapasite için bir planı varsa yazılıma entegre edilmiş oluyor[color=#333333]. RTX 3070 için 16GB kapasite iddiaları bir dönem gündemdeydi. Muhtemelen kart yeni bellekleri bu sayede sıkıntısız tanıyabildi.


    [color=#333333]---

    [color=#333333]Burdan şu çıkarımı yapabilir miyiz?


    [color=#333333]NVİDİA der ki[color=#333333] [color=#333333] : 3070'i 8gb çıkaralım , malları satalım cayır cayır

    [color=#333333] mırın kırın ederler şimdi niye 8gb oldu diye , sonra bi 3070Tİ çakarız piyasaya

    [color=#333333]onuda 16gb yaparız , ordan da cukkalarız , oh mis

    [color=#333333]firmamızı , bak bak müşterilerimiz istedi bizde yaptık diye parlatırız



    esas sorum ; bellek 16gb olacak ama gpu hızı veya gpu çekirdeği daha yüksek olmadığı sürece FPS artışı olur mu ki?


    3060'da görüyoruz bellek miktarı 2 katı ama gpu çekirdeği düşük olduğu için FPS aşşağılarda
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Death (Full Time Normie ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Eskiden bazı ekran kartlarında bellekler takılı oluyordu ama 8 takılıysa 4 gb deaktive edip öyle satılıyordu mesela. Millet 8 gb lık modellerin ROM unu 4 gb olarak satılanlara flashlayıp kilitleri açınca komple sökmeye başladılar bellek modüllerini.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Bellek azlığından yaşanan sıkıntılarda tabii artış olur. Buna etki edebilecek durum ise çözünürlük ve texture kısmından başlıyor. Bu kart 4k için amaçlanan bir kart olmayınca da pek elzem olmayacaktır bu durum. Üstüne ray tracing noktasında da zaten dlss olmadan zorlanabileceğine göre yine bellek çok ön plana çıkmayacaktır. 16GB için konuşuyorum. Gün sonunda bu kartı 10GB yapmış ve 3080'i 12GB yapmış olsalardı daha güzel olurdu. Bellek frekansı noktasında da bir tık rahat olurdu kartlar. 16GB olarak bu kartı sunmak fazla olacaktır :(

    Diğer yönden elbette Nvidia dediğiniz hamleyi düşünüyor. Kartlar satışa çıkmadan önce hem 3070 hem 3080 için gündeme geldi. Önce aralık sonra ocak gibi iddialar vardı ama üretim noktasındaki sıkıntılarla bu olay daha ileri atıldı. 3080 alırken de aklımda soru işaretiydi. Şükür Vatan MSI Trio'yu sunarken yetişmiştim Bostancı mağazasına. Aldım, kurtuldum o dertlerden. Bu noktadan sonra 2 ihtimal var. Ya bu seneyi de böyle kapatıp seneye yine güzel artışla 4000 serisine geçilebilir ya da 2. yarıda 3080ti gibi bir kart ile refresh yapabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Altyazar 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gtx 1050 ti 16gb bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ANIL.K 49 dk. ( Mesaj Silindi ) Altyazar
    1030 24gb ddr2 mis gibi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor 36 dk. Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı 1 sa. Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak 2 sa. Zack Snyder’s Justice League yanlışlıkla erken yayınlandı 2 sa. GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak! 2 sa. OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı 3 sa. Kia, yeni nesil elektrikli modeli EV6'nın tasarımından ipuçları paylaştı 3 sa. Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek 4 sa. Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı 4 sa. Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor? 5 sa. Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı Sonraki 2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı? 12 sa. Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek 14 sa. Samsung tüm katlanabilir cihazlarını, Galaxy Z markası altında piyasaya sürecek 15 sa. Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi 16 sa. Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi 16 sa. Tesla, tam otonom sürüş beta programının kapsamını genişletiyor 17 sa. John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing 17 sa. Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor 18 sa. Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi 18 sa. Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor 18 sa. PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor 19 sa. OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor 19 sa. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da Mart ayına özel fırsatlar 19 sa. iMac Pro üretimi sonlanıyor 20 sa. Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı 20 sa. AMD özel madencilik kartları hazırlığında 21 sa. Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi 21 sa. 55.000 TL’lik ödül havuzu ile Gamify Mart 2021 turnuvaları devam ediyor 21 sa. Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız