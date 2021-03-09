RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı

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Nvidia’nın orta sınıfa yönelik olarak piyasaya sürdüğü RTX 3070 8GB ekran kartı yükseltilebiliyor. Bir hız aşırtma uzmanı ekran kartının bellek modüllerini 16GB seviyesine kadar yükseltmeyi başarmış.

RTX 3070 16GB

Nvidia GeForce RTX 3070 bilindiği üzere 8GB 14Gbps GDDR6 bellek ile geliyor ve daha yüksek kapasitelerin olmaması oyuncular tarafından eleştirilmişti. Hız aşırtmacı VIK en azından kendi çapında 16GB bellekli GeForce RTX 3070 elde etmeyi başarmış.

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Elindeki ekran kartının bellek modüllerini 16Gbps muadilleri ile değiştiren VIK ilk etapta bazı siyah ekran hatası alsa da EVGA Precision-X hız sınırlama yazılımı sonrasında sistemi dengelemiş. Ayrıca devre kartı da yeni modülleri algılamakta sıkıntı yaşamamış.

RTX 3070 16GB modlu ekran kartı 3Dmark TimeSpy testlerinde 8356 puan başlangıcı yapmış olsa da saat frekanslarının sınırlanması sonrasında 13000 puana çıkmış. GeForce sürücüsü ve GPU-Z yazılımı yeni bellek kapasitesini doğru bir şekilde görebilmiş.

Ekran kartının bellek kapasitesini modlamak oldukça riskli bir iş ancak genelde üretici firmanın o kapasite için bir planı varsa yazılıma entegre edilmiş oluyor. RTX 3070 için 16GB kapasite iddiaları bir dönem gündemdeydi. Muhtemelen kart yeni bellekleri bu sayede sıkıntısız tanıyabildi.

https://www.techpowerup.com/279442/nvidia-geforce-rtx-3070-memory-modded-with-16gb

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