RTX 3070 Ti Mobil kartlar masaüstü olarak satılmaya başlandı

8GB GDDR6 belleğe sahip 51Risc GeForce RTX 3070 TiM ekran kartı Aliexpress'desatılmakta. Kendisini GeForce RTX 3070 Ti olarak gizliyor zira, çünkü Ti'den sonra M takma adı çoğu kullanıcı için dikkat çekmeyen bir detay.
Performansı RTX 3060 Ti ile neredeyse eş
51Risc, sunmuş olduğu ürünün özellikleri yeterince açıklıyor ve hatta hangi silikonla uğraştığını da belirtiyor. Dolayısıyla ortada bir sahte parça yok, sadece hibrit bir kurulum var. Öte yandan kartın isimlendirmesi, bu alanda bilgisi yetersiz olan kullanıcıların yanlış yönlendirilmesine neden olabilir.