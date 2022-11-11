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    RTX 3070 Ti Mobil kartlar masaüstü olarak satılmaya başlandı

    Nvidia’nın GeForce RTX 3070 Ti dizüstü ekran kartı artık masaüstü ekran kartı olarak satılmaya başlandı. GeForce RTX 3070 TiM olarak adlandırılan kart halihazırda satışta.
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    RTX 3070 Ti Mobil kartlar masaüstü olarak satılmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Küçük bir ekran kartı üreticisi, masaüstü GeForce RTX 3060 Ti'nin performansını zar zor sunan "GeForce RTX 3070 TiM" olarak adlandırdığı mobil RTX 3070 Ti dizüstü ekran kartını, masaüstü versiyonuna dönüştürerek satmaya başladı.

    8GB GDDR6 belleğe sahip 51Risc GeForce RTX 3070 TiM ekran kartı Aliexpress'desatılmakta. Kendisini GeForce RTX 3070 Ti olarak gizliyor zira, çünkü Ti'den sonra M takma adı çoğu kullanıcı için dikkat çekmeyen bir detay.  

    Performansı RTX 3060 Ti ile neredeyse eş

    RTX 3070 Ti Mobil kartlar masaüstü olarak satılmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Bu arada kartın masaüstü sistemler için olan kardeşinden çok daha yavaş olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira dizüstü bilgisayara bağlı GeForce RTX 3070 Ti Nvidia'nın GA104 (GN20-E) silikonunu taşıyor. Öte yandan masaüstü RTX 3070 Ti, tam GA104-400 GPU'sunu kullanıyor. Performans açısından RTX 3070 TiM'in RTX 3070 Ti veya RTX 3070'e rakip olması mümkün değil ancak teknik özellikler açısından baktığımızda RTX 3060 Ti ile benzer bir performans sergilemesi beklenebilir.
    RTX 3070 Ti Mobil kartlar masaüstü olarak satılmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde en azından gelişmiş ülkelerde, sahte işlemciler ve ekran kartları 20 yıl önce olduğu kadar yaygın değil. Ancak Asya ve Brezilya gibi bölgelerde bu tip kartlar halen daha popüler zira fiyat noktasında oldukça uygun oluyorlar. 51Risc GeForce RTX 3070 TiM yaklaşık 337 dolar. En ucuz RTX 3070 yaklaşık 530 dolar. Öte yandan en ucuz RTX 60 Ti ise 390 dolar. Ek olarak bu tip kartların Nvidia'nın mobil sürücülerini kullandığı da unutlmamalı.

    51Risc, sunmuş olduğu ürünün özellikleri yeterince açıklıyor ve hatta hangi silikonla uğraştığını da belirtiyor. Dolayısıyla ortada bir sahte parça yok, sadece hibrit bir kurulum var. Öte yandan kartın isimlendirmesi, bu alanda bilgisi yetersiz olan kullanıcıların yanlış yönlendirilmesine neden olabilir.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-laptop-gpu-now-available-as-a-desktop-card https://www.tomshardware.com/news/vendors-turn-rtx-3070-ti-mobile-into-bogus-desktop-gpus
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