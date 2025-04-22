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    Nvidia, sıcaklık sensörü sorununu düzelten güncellemeyi yayınladı

    Nvidia GeForce "Hotfix" 576.15" sürücüsü yayınlandı. Yeni güncelleme, 576.12 sürücüsünde yaşanan sıcaklık sensörü halatalarını düzeltiyor. İşte detaylar...     

    Nvidia, sıcaklık sensörü sorununu düzelten güncellemeyi yayınladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, son GeForce Game Ready sürücüsünde yaşanan sıcaklık sensörü hatası için yeni bir hotfix sürücüsü yayınladı. Bu düzeltme sürümleri sık sık yayınlanmıyor ve Nvidia bunları bir sonraki Game Ready WHQL sürümünü bekleyemeyecek kritik sorunları düzeltmek için kullanıyor. 

    Sıcaklık sensörü sorunu çözülüyor

    Kaçıranlar için daha önce 576.12 sürücüsünde yaşanan bir sorunun, PC uyku veya güç modundan uyandırıldığında GPU sıcaklık sensöründe sorunlara neden olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu sorun 576.15 sürümünde çözülüyor. Ayrıca yeni sürücünün 576.02'ye dayandığını söyleyelim. Yani daha önceki siyah ekran ve kararlılık sorunlarını da ele alıyor. İşte güncelleme notları:

    • [RTX 50 serisi] Bazı oyunlar GRD 576.02'ye güncellendikten sonra gölge titremesi/bozulması gösterebilir [5231537]
    • Lumion 2024, render moduna girerken GeForce RTX 50 serisi grafik kartında çöküyor [5232345]
    • GPU izleme yardımcı programları, PC uyku modundan çıktıktan sonra GPU sıcaklığını raporlamayı durdurabilir [5231307]
    • [RTX 50 serisi] Bazı oyunlar GRD 576.02'ye güncelledikten sonra gölgelendiricileri derlerken çökebilir [5230492]
    • [GeForce RTX 50 serisi dizüstü bilgisayar] Modern Standy'den devam etme siyah ekrana neden olabilir [5204385]
    • [RTX 50 serisi] SteamVR, birden fazla ekran kullanıldığında rastgele V-SYNC mikro takılmaları gösterebilir [5152246]
    • [RTX 50 serisi] GRD 576.02'ye güncellemeden sonra boşta GPU saat hızları düştü [5232414]

    Nvidia 576.15 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. 

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