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    RTX 4070 Ti yok satıyor: AMD RX7000 ve Intel Arc serisini geride bıraktı

    Nvidia tarafından kısa bir süre önce piyasaya sürülen RTX 4070 Ti, yeni nesil kartlar arasında en çok satan modellerden biri olmayı başardı. Yeni kart, AMD RX7000 ve Intel Arc serisini geride bıraktı.
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    RTX 4070 Ti yok satıyor: RX7000 ve Arc serisini geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia ve AMD, yeni nesil Ada Lovelace ve RDNA 3 ekran kartlarını piyasaya sürdü. Bu bağlamda Almanya’nın en büyük perakende mağazası MindFactory tarafından, Ocak ayının üçüncü haftasında en çok satan kartlar belli oldu. TechEpiphany tarafından derlenen verilere göre RTX 4070 Ti, önemli bir başarı kaydetmeye devam ediyor.

    RTX 4070 Ti, tek başına RX 7000 ve Intel Arc'ı geride bıraktı

    Paylaşılan verilere göre Ocak ayının üçüncü haftasında Nvidia, 545 adet RTX 4070 Ti, 210 adet RTX 4080 ve 190 adet RTX 4090 olmak üzere toplam 756 kart satışı gerçekleştirdi. AMD RX 7900 serisi ise, satılan yalnızca 300 XTX kart ve 200 XT modeliyle açıkça RTX 4070 Ti'ın gerisinde kalıyor. Üçüncü rakip Intel ise, 10 adet Arc A380 ve 10 adet Arc A770 satışı gerçekleştirdi. 

    Bir önceki nesil kartların satışlarına gelirsek, başa baş bir tablo söz konusu. Nvidia, 485 adet RTX 3060, 305 adet RTX 3060 Ti ve 30 adet RTX 3050 satarken, AMD cephesinde 410 adet RX 7600 XT, 280 adet RX 6600 ve 200 adet RX 6800 kart satışı gerçekleşti. Ayrıca bu rakamlara toplam 255 adet satışla RX 6750XT, 6650XT, 6500XT ve 6950XT modelleri eşlik ediyor.

    Yeni rakamlararın ışığında her iki şirket için de orta ve orta üst sınıf kartların büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak ne AMD ne de Nvidia, henüz yeni nesil orta sınıf kartlarını duyurmadı. Bu nedenle gelecekte daha farklı bir tablo bizleri bekliyor olacak. 

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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