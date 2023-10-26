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    Beyaz kasaları süsleyecek GeForce RTX 4070 Ti modeli çıktı

    Beyaz kasa toplamak isteyenlerin dikkatini çekecek Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming ekran kartı çıktı. Peki, Asus RTX 4070 Ti beyaz modeli neler sunuyor, fiyatı ne kadar?
    ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Beyaz Tam Boyutta Gör
    Asus, beyaz sistem toplamayı sevenler için RTX 4070 Ti ekran kartı modelini çıkardı. RTX 4070 Ti TUF Gaming White OC Edition ekran kartı, TUF ekran kartlarının bilinen gelişmiş güvenilirliğini, gelişmiş soğutma sistemini, fabrikadan hız aşırtma ve tabii ki beyaz plakayı bir araya getiriyor.

    Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti White OC Edition modelinin orijinalinden tek farkı aslında soğutucu ve arka plakasının beyaz renkte olması. 9+4 fazlı voltaj düzenleme modülü, 2760MHz hızda çalışan GPU, 12GB GDDR6X bellek, 21 GT/s veri aktarım hızı sunuyor. AIB, 450W-600W arası güç sağlayabilen 12VHPWR konnektörden güç alıyor ancak Asus, TUF Gaming RTX 4070 Ti’ın gerçek güç sınırını açıklamıyor. Bu arada ekran kartı, hız aşırtmayla sınırları zorlayan GPU’yu soğutmak için 3.25 slot üç fanlı soğutma sistemiyle donatılmış.

    Beyaz GeForce RTX 4070 Ti modeli ekstra HDMI çıkışı sunuyor. AIB, özellikle çift HDMI monitör kullananlar için faydalı olacak iki adet HDMI 2.1, üç adet DisplayPort bağlantı noktasına sahip. HDMI 2.1 portları 42 Gbps’e kadar, DisplayPort 1.4a 25.92 Gbps’e kadar veri çıkışına izin veriyor. Kasa içi aydınlatmayı sevenler için, adreslenebilir RGB LED’ler mevcut.

    Asus, beyaz GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı. Fiyatının 850 dolar civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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