Beyaz kasaları süsleyecek GeForce RTX 4070 Ti modeli çıktı

Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti White OC Edition modelinin orijinalinden tek farkı aslında soğutucu ve arka plakasının beyaz renkte olması. 9+4 fazlı voltaj düzenleme modülü, 2760MHz hızda çalışan GPU, 12GB GDDR6X bellek, 21 GT/s veri aktarım hızı sunuyor. AIB, 450W-600W arası güç sağlayabilen 12VHPWR konnektörden güç alıyor ancak Asus, TUF Gaming RTX 4070 Ti’ın gerçek güç sınırını açıklamıyor. Bu arada ekran kartı, hız aşırtmayla sınırları zorlayan GPU’yu soğutmak için 3.25 slot üç fanlı soğutma sistemiyle donatılmış.
Beyaz GeForce RTX 4070 Ti modeli ekstra HDMI çıkışı sunuyor. AIB, özellikle çift HDMI monitör kullananlar için faydalı olacak iki adet HDMI 2.1, üç adet DisplayPort bağlantı noktasına sahip. HDMI 2.1 portları 42 Gbps’e kadar, DisplayPort 1.4a 25.92 Gbps’e kadar veri çıkışına izin veriyor. Kasa içi aydınlatmayı sevenler için, adreslenebilir RGB LED’ler mevcut.
Asus, beyaz GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı. Fiyatının 850 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.