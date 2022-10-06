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Geçtiğimiz haftalarda Nvidia, GeForce Beyond etkinliğinde yeni nesil ekran kartları RTX 4090, RTX 4080 12 GB ve 16GB modellerini tanıttı. Yeni ekran kartlarının çıkışı yaklaşırken, RTX 4080 16 GB 3DMark platformunda görüntülendi.

RTX 4080, FireStrike Extreme ve TimeSpy Extreme testlerinde!

Bilindiği üzere Nvidia, RTX 40 serisi için sürücü hazırlıklarına devam ediyor. Bu sebeple yeni ekran kartının 3DMark testlerinde görünmesi biraz ilginç diyebiliriz. Öte yandan ekran görüntülerinde yer alan 2505 MHz saat hızı ve 76 Hesaplama Birimi detayları, söz konusu kartın RTX 4080 olduğunu açıkça gösteriyor. FireStrike Extreme ve TimeSpy Extreme testlerine geldiğimizde ise sonuçların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

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Gerçekleştirilen testlerde sırasıyla 17465 ve 13977 puan almayı başaran RTX 4080 16GB, platformun en üst sırasında yerini almış durumda. Sentetik testlerin farklılıklar göstermesi sebebiyle yeni ekran kartını değerlendirmek için henüz erken olsa da, hem selefini hem de mevcut amiral gemisi RTX 3090 Ti modelini büyük oranda geride bırakacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör RTX 4090 16GB, 3DMark puanları ile RTX 3090 Ti, AMD RX6000 ve selefini geride bırakmayı başardı.

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RTX 4080 16GB 3DMark testlerinde görüntülendi: İşte sonuçlar