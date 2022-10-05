Nvidia RTX 4090, Overwatch 2’de RTX 3080’i ezip geçiyor

RTX 4090 Overwatch 2 performası iddialı
Nvidia Reflex nedir? Hangi oyunlar destekleniyor?
Nvidia Reflex, daha çok rekabetçi oyunlar için önemli avantajlar sunuyor. RTX 40, RTX 30, RTX 20 ve RTX 10 serisi ekran kartları ve G-Sync monitörler ile birlikte sistem gecikmesi optimize edilerek gecikme süreleri azaltılıyor ve daha iyi tepkime süreleri sunuyor. Daha düşük tepki süreleri rekabetçi oyunlarda oyuncunun avantajını artırıyor. Nvidia Reflex, hali hazırda 40’tan fazla oyunda destekleniyor. En son Reflex desteği gelen oyunlar ise şu şekilde;
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Cyberpunk 2077
- Destroy All Humans! 2
- Loopmancer
- Overwatch 2
- Scathe
- Super People
- Warhammer 40,000: Darktide
GeForce RTX 40 serisinin piyasaya çıkacak olan ilk modeli RTX 4090 olacak. Bu kart 12 Ekim tarihinde 1.599 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda sergilenecek. Kasım ayında ise RTX 4080 16 GB ve RTX 4080 12 GB modelleri sırasıyla 1.199 dolar ve 899 dolar fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.