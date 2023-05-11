Tam Boyutta Gör Nvidia Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, hız aşırtma rekorları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi Cens isimli bir hız aşırtma uzmanı, Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB modelinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Amiral gemisi kart, 3.82 GHz'e kadar hız aşırtıldı.

RTX 4090 3.825 GHz'e kadar hız aşırtıldı

Bildiğiniz üzere 2022 Eylül ayında tanıtılan RTX 4090, ekran kartı rekabetine iddialı bir giriş yaptı. Hatırlayacak olursak Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi modeli, 76 milyar transistör, 2520MHz boost hızı, 16384 CUDA çekirdeği, 128 SM, 384-bit veri yolu ve 24GB GDDR6X bellek ile vitrine çıktı.

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Geçtiğimiz Kasım ayında GALAX HOF marka bir RTX 4090 modelinin halihazırda 3.825 GHz bariyerini aştığını hatırlatalım. Ancak bu denemeler 3D veya oyun testlerinde değil yalnızca GPUPI'nin PI hesaplama testlerinde geçerliydi. Yeni deneme ise, 3D tabanlı Unigine Superposition testlerini içeriyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Unigine Superposition benchmark bir oyun testi değil ancak özellikle 8K profili ile RTX 4090'ı yoracak cinsten. Bununla birlikte paylaşılan ekran görüntüleri, RTX 4090'ın Intel Core i9-13900K tabanlı bir sistemde 3.825 GHz saat hızını koruduğunu doğruluyor.

Bu denemenin -192°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ve özel sıvı nitrojen soğutma ile yapıldığını unutmadan hatırlatalım. Ancak elde edilen sonuçlar gerçekten heyecan verici. Bu noktada RTX 4090 ile yeni rekor denemelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.

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RTX 4090 rekor kırdı! 3.82 GHz'e hız aşırtıldı