RTX 4090 rekor kırdı! 3.82 GHz'e hız aşırtıldı

RTX 4090 3.825 GHz'e kadar hız aşırtıldı
Bildiğiniz üzere 2022 Eylül ayında tanıtılan RTX 4090, ekran kartı rekabetine iddialı bir giriş yaptı. Hatırlayacak olursak Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi modeli, 76 milyar transistör, 2520MHz boost hızı, 16384 CUDA çekirdeği, 128 SM, 384-bit veri yolu ve 24GB GDDR6X bellek ile vitrine çıktı.
Geçtiğimiz Kasım ayında GALAX HOF marka bir RTX 4090 modelinin halihazırda 3.825 GHz bariyerini aştığını hatırlatalım. Ancak bu denemeler 3D veya oyun testlerinde değil yalnızca GPUPI'nin PI hesaplama testlerinde geçerliydi. Yeni deneme ise, 3D tabanlı Unigine Superposition testlerini içeriyor.
Bu denemenin -192°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ve özel sıvı nitrojen soğutma ile yapıldığını unutmadan hatırlatalım. Ancak elde edilen sonuçlar gerçekten heyecan verici. Bu noktada RTX 4090 ile yeni rekor denemelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.