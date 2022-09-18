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    RTX 4090 tekrar görüntülendi: Dizüstü bilgisayar boyutlarında!

    Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, 16 inç boyutlarında bir dizüstü bilgisayar ile yan yana getirildi. Merakla beklenen ekran kartı boyutu ile şaşırtmayı başardı. 
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    RTX 4090 tekrar görüntülendi: Dizüstü bilgisayar boyutlarında!
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia'nın Ada Lovelace mimarili RTX 40 ailesini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Kartların tanıtım tarihi yaklaşırken serinin tepe modeli GeForce RTX 4090'ın yeni görselleri paylaşıldı. 

    Boyutları ile şaşırttı

    Paylaşılan görsellere bakıldığında, yeni amiral gemisi ekran kartının 16 inç boyutlarında Lenovo Legion Y9000X dizüstü modeli neredeyse aynı genişliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın 35,8 x 26 cm'lik boyutları düşünüldüğünde, RTX 4090 yaklaşık olarak 35,6 x 16,6 cm ölçülere sahip gibi görünüyor.

    RTX 4090 tekrar görüntülendi: Dizüstü bilgisayar boyutlarında!
    Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere RTX 40 serisi mevcut Ampere serisine kıyasla daha fazla güce ihtiyaç duyacak. RTX 4090'ın ise varsayılan 450W TDP değeri ile kullanıcıların karşısına çıkması beklenirken, görselde yer alan Legion modeli ve özel tasarımlarda bu değerin daha da üzerine çıkılabilir.

    Yeni nesil Nvidia ekran kartları 20 Eylül'de düzenlenecek ''GeForce Beyond'' etkinliğinde tanıtılacak. Yeni etkinliğin Türkiye saati ile 18:00'da başlaması bekleniyor.

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