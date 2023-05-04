Radeon RX 7800 XT test edildi: Peki neler sunuyor?

Radeon RX 7800 XT Geekbench'te göründü
Bildirilenlere göre Linux tabanlı Ryzen 9 7950X ve 58 GB RAM'li sistemde test edilen 7800 XT, Vulkan testinde 113.819 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun RTX 3070 veya RX 6700 XT modellerine yakın olduğunu belirtelim. Ancak bu GPU, kuvvetle muhtemel erken bir mühendislik örneği. Nitekim yeni kartın RTX 4070 Ti ile rekabet edeceği bildiriliyor.
AMD CEO'su Lisa Su geçtiğimiz günlerde "ana akım" Radeon RX 7000 grafik kartlarının bu çeyrekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Ancak hangi kartların olduğunu belirtmedi. AMD Radeon 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT'nin Mayıs sonu veya Haziran başında Computex'te görücüye çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah