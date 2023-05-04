Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 7800 XT test edildi: Peki neler sunuyor?

    AMD'nin yaklaşmakta olan orta ve orta üst seviye Radeon 7000 ekran kartları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün ailenin tepe modellerinden Radeon RX 7800 XT,Geekbench'te görüntülendi.
    Oy Ver
    Radeon RX 7800 XT test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce RDNA 3 mimarisinin tepe model ekran kartları RX 7900 XT ve RX 7900 XTX modellerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, mimarinin orta ve orta üst düzey modelleri 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT için hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi bu modeller arasından Radeon RX 7800 XT, şaşırtıcı bir biçimde popüler kıyaslama platformu Geekbench'te listelendi. 

    Radeon RX 7800 XT Geekbench'te göründü

    Bildirilenlere göre Linux tabanlı Ryzen 9 7950X ve 58 GB RAM'li sistemde test edilen 7800 XT, Vulkan testinde 113.819 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun RTX 3070 veya RX 6700 XT modellerine yakın olduğunu belirtelim. Ancak bu GPU, kuvvetle muhtemel erken bir mühendislik örneği. Nitekim yeni kartın RTX 4070 Ti ile rekabet edeceği bildiriliyor. 

    Radeon RX 7800 XT test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Geekbench görüntülerinde, GPU'nun özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak mevcut söylentiler, 7800 XT'nin tam Navi 32 kalıbını kullanacağını, 60 hesaplama birimi ve 7.680 gölgelendirici birimi sunacağını gösteriyor. Ayrıca 64 MB Infinity ön bellek, 250 ila 285 watt TBP ve 16 GB 21 Gb/sn GDDR6 VRAM içerecek.

    AMD CEO'su Lisa Su geçtiğimiz günlerde "ana akım" Radeon RX 7000 grafik kartlarının bu çeyrekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Ancak hangi kartların olduğunu belirtmedi. AMD Radeon 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT'nin Mayıs sonu veya Haziran başında Computex'te görücüye çıkması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aliexpress kargo ücreti düşürme partikül filtresi katkı seviyesi çok zayıf citroen hd iskender mi baydöner mi debriyaj titremesi samsung a54 kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız