Radeon RX 7800 XT test edildi: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce RDNA 3 mimarisinin tepe model ekran kartları RX 7900 XT ve RX 7900 XTX modellerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, mimarinin orta ve orta üst düzey modelleri 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT için hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi bu modeller arasından Radeon RX 7800 XT, şaşırtıcı bir biçimde popüler kıyaslama platformu Geekbench'te listelendi.

Radeon RX 7800 XT Geekbench'te göründü

Bildirilenlere göre Linux tabanlı Ryzen 9 7950X ve 58 GB RAM'li sistemde test edilen 7800 XT, Vulkan testinde 113.819 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun RTX 3070 veya RX 6700 XT modellerine yakın olduğunu belirtelim. Ancak bu GPU, kuvvetle muhtemel erken bir mühendislik örneği. Nitekim yeni kartın RTX 4070 Ti ile rekabet edeceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench görüntülerinde, GPU'nun özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak mevcut söylentiler, 7800 XT'nin tam Navi 32 kalıbını kullanacağını, 60 hesaplama birimi ve 7.680 gölgelendirici birimi sunacağını gösteriyor. Ayrıca 64 MB Infinity ön bellek, 250 ila 285 watt TBP ve 16 GB 21 Gb/sn GDDR6 VRAM içerecek.

AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 kartların özellikleri sızdırıldı 4 gün önce eklendi

AMD CEO'su Lisa Su geçtiğimiz günlerde "ana akım" Radeon RX 7000 grafik kartlarının bu çeyrekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Ancak hangi kartların olduğunu belirtmedi. AMD Radeon 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT'nin Mayıs sonu veya Haziran başında Computex'te görücüye çıkması bekleniyor.

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