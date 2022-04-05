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    Nvidia RTX A serisi kartlar madenci sistemlerini süslüyor

    Daha yüksek kazım oranlarına ulaşan ve daha uzun kullanım ömrü sunan Nvidia RTX A serisi ekran kartları madencilerin ilgi odağı oldu. Devasa RTX A serisi çiftlikleri göze çarpıyor.
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    RTX A4000 çiftliği
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    Kripto para madenciliği bugün önü alınamaz bir konu haline geldi. Belirli ülkeler özellikle kripto madenciliğin önemli noktaları durumunda. Bundan en fazla uygun fiyata ekran kartı arayan kullanıcılar mağdur oluyor. Ortaya çıkan görüntüler saç baş yoldurtacak cinsten. 

    RTX A4000 çiftliği

    Kripto para madenciliğinin önemli üslerinden Vietnam’da RTX A4000 ekran kartı madenciler arasında oldukça popüler. 500MH/s kazım gücü olan kart, RTX 3070 Ti’a göre daha ucuz. Ayrıca uzun kullanım sürelerine de uygun. 

    Ülkede bilgisayar mağazalarında 8 adede kadar RTX A4000 ekran kartının toplandığı hazır sistemler satılıyor ve 36 aya kadar garanti veriliyor. Ethereum yakın dönemde madencilik sisteminden uzaklaşacak ancak Raven, CHR gibi kripto paralar halen revaçta.

    Ekran kartı fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı bu dönemde yine aynı senaryoların yaşanmaya başlaması endişe yaratıyor. RTX serisi biraz daha profesyonellere hitap ediyor ancak stok sıkıntıları herkesi etkiliyor. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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