Nvidia RTX A serisi kartlar madenci sistemlerini süslüyor

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Kripto para madenciliği bugün önü alınamaz bir konu haline geldi. Belirli ülkeler özellikle kripto madenciliğin önemli noktaları durumunda. Bundan en fazla uygun fiyata ekran kartı arayan kullanıcılar mağdur oluyor. Ortaya çıkan görüntüler saç baş yoldurtacak cinsten.

RTX A4000 çiftliği

Kripto para madenciliğinin önemli üslerinden Vietnam’da RTX A4000 ekran kartı madenciler arasında oldukça popüler. 500MH/s kazım gücü olan kart, RTX 3070 Ti’a göre daha ucuz. Ayrıca uzun kullanım sürelerine de uygun.

Nvidia ve Intel yakınlaşması 1 hf. önce eklendi

Ülkede bilgisayar mağazalarında 8 adede kadar RTX A4000 ekran kartının toplandığı hazır sistemler satılıyor ve 36 aya kadar garanti veriliyor. Ethereum yakın dönemde madencilik sisteminden uzaklaşacak ancak Raven, CHR gibi kripto paralar halen revaçta.

Ekran kartı fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı bu dönemde yine aynı senaryoların yaşanmaya başlaması endişe yaratıyor. RTX serisi biraz daha profesyonellere hitap ediyor ancak stok sıkıntıları herkesi etkiliyor.



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RTX A4000 çiftliği ortaya çıktı