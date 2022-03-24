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    Nvidia’dan sürpriz: Intel ile görüşme halinde

    Küresel çip krizinin ağır seyrettiği bir dönemde Nvidia döküm ihalelerini paylaştırarak riski en aza indirmeyi amaçlıyor. Yakın dönemde Intel de üretime katılacak. 
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    Nvidia
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    Bugüne kadar yongalarının döküm aşamasından iki tedarikçi ile çalışmaya özen gösteren Nvidia, ana tedarikçi olarak TSMC’yi seçerken Samsung’u da ikinci tedarikçi olarak kullanıyordu. Şimdi Intel de listeye ekleniyor.

    Nvidia ve Intel iş birliği

    Nvidia patronu Jensen Huang etkinlik açılışında yaptığı konuşmada tedarik zincirini daha sağlam hale getirmek açısından dökümcü seçeneklerini arttıracaklarını ve bu açıdan Intel ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.

    Nvidia grafik teknolojilerinin uyumu açısından yeni modeller çıkmadan önce zaten Intel ve AMD ile bilgi paylaşımı yapıyordu. Bu bakımdan birbirlerine yabancı değiller. Aynı zamanda da sıkı rakipler.

    Bununla birlikte birden fazla dökümcü ile çalışmak farklı optimizasyonlar gerektirdiği için Nivida’nın ekstra kaynak ayırmasına neden oluyor. Bu da zaman zaman sürecin uzamasına yol açıyor. Diğer taraftan Samsung ile olan iş birliği devam edecek mi bir açıklama yapılmadı.

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