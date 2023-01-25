Nvidia’nın video çözünürlüğü yükseltici teknolojisi RTX Video Super Resolution gelecek ay Chrome ve Edge için yayınlanacak

RTX Video Super Resolution gelecek ay kullanıma sunulacak
Tarayıcılar üzerinden izlenen videoların çözünürlüğünü ve görüntü kalitesini arttırmak için geliştirilen RTX Video Super Resolution, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen CES 2023’te tanıtılmıştı. Firma, şimdi de bu uygulama hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Firmanın açıklamasına göre RTX Video Super Resolution, 360p ve 1440p arasındaki videolar üzerinde çalışacak ve 144Hz yenileme hızına kadar destek sunacak ancak uygulama, yalnızca RTX 30 ve RTX 40 serisi GPU’larda kullanılabilecek. Twitter kullanıcısı Dennis Martin Herbers’a göre Nvidia, teknoloji için gerekli desteği Ekim 2022’de Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarına eklemiş ve özellik, Nvidia’nın 530.xx sürücüleri ile aktif edilecek. Bu sürülerin de çok yakında kullanıma sunulacağı düşünülüyor. Şubat ayında kullanıma sunulması beklenen özellik, desteklenen tarayıcılarda (Chrome ve Edge) eski ve bulanık videoların görüntü kalitesinde ciddi artışlara sebep olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?