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    Dünyanın en hızlı mobil DRAM'i LPDDR5T tanıtıldı: İşte özellikleri

    SK Hynix, dünyanın en hızlı mobil DRAM'i LPDDR5T'yi duyurdu. Yeni nesil bellekler, geliştirilmiş enerji verimliliği ile yüzde 13'e kadar daha yüksek veri aktarım hızları sunacak. İşte detaylar
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    Dünyanın en hızlı mobil DRAM'i LPDDR5T tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli bellek üreticisi SK Hynix, (Low Power Double Data Rate) RAM’ların en yeni versiyonu LPDDR5T’yi duyurdu. Yeni nesil bellekler, günümüz üst seviye akıllı telefonlarında kullanılan LPDDR5X’e kıyasla önemli kazanımlar getiriyor. Peki dünyanın en hızlı mobil DRAM’i LPDDR5T neler sunacak? İşte özellikleri

    Dünyanın en hızlı mobil DRAM'i LPDDR5T tanıtıldı

    Bildirilenlere göre LPDDR5T, JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tarafından belirlenen 1,01 ila 1,12V ultra düşük voltaj aralığında çalışacak. Böylece daha düşük güç tüketimi ile dikkat çeken bellekler, Kasım 2022'de piyasaya sürülen önceki nesil LPDDR5X'e kıyasla yüzde 13 daha yüksek 9,6 Gbps veri hızları sunacak. Bu bağlamda LPDDR5T'de yükselen veri aktarım hızlarını vurgulayan SK Hynix, standart sürümden farklı olarak ''T'' eki (Turbo) ismine yer veriyor.

    Ayrıca SK Hynix, müşterilere birden çok LPDDR5T yongasını tek bir pakette birleştiren 16 GB çoklu yonga platformu sağladığını da belirtti. Söz konusu platform, 16GB kapasiteler ile saniyede on beş FHD (Full-HD) filmin aktarılmasına eş değer 77GB/Sn veri işleme gücüne fırsat tanıyacak.

    SK Hynix, 2023 yılının ikinci yarısında 1anm teknolojisini (4.nesil 10nm) kullanarak LPDDR5T belleklerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Günümüzde 5G akıllı telefon pazarının genişlemesi nedeniyle daha iyi bellek yongalarına olan talebin artması bekleniyor. Buna ek olarak SK Hynix, yeni belleklerin akıllı telefonların ötesine yapay zeka, makinemi öğrenimi ve sanal gerçeklik gibi alanlara genişleyeceğini düşünüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    MaDMaxiBo 25 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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